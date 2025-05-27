موعد مباراة الاهلي ضد فاركو في قمة الحسم بالدوري

يترقب عشاق الكرة، المتعة والإثارة خلال مواجهة فريق الاهلي أمام فاركو ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق الأهلي سوي الفوز أو التعادل أمام نظيره فريق فاركو في ظل سعيه للتتويج رسميا ببطولة الدوري حيث يحتل الفريق صدارة المسابقة برصيد 55 نقطة بعد صراع ساخن مع فريق بيراميدز الوصيف بـ 53 نقطة علي لقب البطولة.

موعد قمة الاهلي أمام فاركو

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري.

الأهلي ضد فاركو

مشاهدة قمة الاهلي ضد فاركو

يمكنك مشاهدة قمة فريق الاهلي أمام نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT.

التشكيل المتوقع لـ الاهلي أمام فاركو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع أمام نظيره فريق فاركو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، السولية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر،أشرف بن شرقي.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي ضد فاركو

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي أمام فاركو ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (55 نقطة)

2- بيراميدز (53 نقطة)

3- الزمالك (44 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (39 نقطة)

5- البنك الأهلي (37 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة)

7- فاركو (32 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (24 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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