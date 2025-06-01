الجيزة تفتح 23 مجزرًا مجانا للمواطنين خلال عيد الأضحى.. إليك أماكنها

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتسهيل عملية الذبح خلال العيد، وتشجيع المواطنين على استخدام المجازر الحكومية المعتمدة بدلاً من الذبح العشوائي في الشوارع، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة والنظافة، بما يضمن سلامة المواطنين ويمنع تلوث الشوارع ومرافق الصرف.

وأشار المحافظ إلى أن الذبح داخل المجازر سيكون بدون مقابل، على أن يصطحب كل مواطن الجزار الخاص به عند التوجه للمجزر. ويُعد هذا الإجراء أحد الأدوات الفاعلة التي تعتمد عليها المحافظة للحد من الممارسات العشوائية التي تتكرر سنويًا خلال العيد وتؤثر على المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

23 مجزرًا تقدم الخدمة مجانًا في مختلف مراكز المحافظة

أكد المحافظ أن عدد المجازر التي ستُفتح مجانًا أمام المواطنين خلال عيد الأضحى يبلغ 23 مجزرًا، موزعة جغرافيًا لتغطي مختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظة.

مجازر الجيزة

وتشمل هذه المجازر مجزر المنيب بشارع المذبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، بالإضافة إلى مجزر وردان بقرية وردان، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز الشرطة، ومجزر كرداسة بنهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، إلى جانب مجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجزر سقارة، ومجزر الشوبك الغربي، ومجزر العياط، ومجزر المتانيا بالعياط، ومجزر الصف بمدينة الصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزر القبابات، ومجزر البرمبل بأطفيح، إضافة إلى مجازر الباويطي، مندیشة والزبو في الواحات البحرية. كما سيتم فتح مجزر دينا عند الكيلو 72 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ومجزر البشاير بالكيلو 76 بنفس الطريق في منطقة ريجوا، وهما مجازر خاصة تقدم الخدمة بالتنسيق مع المحافظة.

مجازر محافظة الجيزة

استعدادات مكثفة ووجود بيطري دائم داخل المجازر

وجّه المحافظ تعليماته لمديرية الطب البيطري بالجيزة بالتأكد من جاهزية المجازر قبل بدء عيد الأضحى، ورفع كفاءتها من حيث النظافة والمعدات وتوافر المياه، مع التشديد على تواجد الأطباء البيطريين داخل كل مجزر طوال أيام العيد، وذلك للكشف على الذبائح وضمان سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة اللحوم المقدمة لهم. وأكد المحافظ أن الخدمة ستُقدَّم دون تحصيل أي رسوم من المواطنين.

دعوة للمواطنين للالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية

في ختام البيان، ناشدت محافظة الجيزة المواطنين الالتزام الكامل بالذبح داخل المجازر المعتمدة، لما لذلك من أثر إيجابي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والشوارع، وتفادي تراكم المخلفات والدماء في الطرقات، فضلًا عن دعم جهود الدولة في مكافحة الذبح العشوائي وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمستهلكين خلال موسم العيد.

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