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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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موعد أذان المغرب يوم عرفة 2025.. اعرف هتفطر الساعة كام حسب محافظتك

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب يوم عرفة 2025

مع بداية يوم عرفة، يبدأ ملايين المسلمين في مصر العد التنازلي للحظة الإفطار، في يوم هو من أعظم أيام السنة وأكثرها فضلًا، والسؤال الأهم الذي يتكرر هو: هفطر الساعة كام؟
وفي هذا التقرير، يرصد لكم الموجز مواعيد أذان المغرب بدقة حسب كل محافظة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب يوم عرفة 2025 في محافظات مصر

يوافق يوم عرفة هذا العام الخميس 5 يونيو 2025، التاسع من شهر ذي الحجة 1446 هـ.
ويأتي أذان المغرب في التوقيتات التالية:

المحافظةأذان المغرب
القاهرة7:54 مساءً
الجيزة7:54 مساءً
القليوبية 7:54 مساءً
الإسكندرية8:02 مساءً
المنصورة7:55 مساءً
كفر الشيخ7:57 مساءً
بورسعيد7:52 مساءً
السويس7:48 مساءً
دمياط7:55 مساءً
الفيوم7:54 مساءً
بني سويف7:52 مساءً
أسيوط7:47 مساءً
سوهاج7:44 مساءً
قنا7:39 مساءً
الأقصر7:38 مساءً
أسوان7:34 مساءً
البحر الأحمر7:30 مساءً
شرم الشيخ7:37 مساءً
مرسى مطروح8:13 مساءً

ملحوظة: تختلف المواقيت بدقائق قليلة حسب الموقع الجغرافي الدقيق داخل كل محافظة.

لماذا نهتم بموعد الأذان في يوم عرفة؟

لأن الصائم في يوم عرفة له أجر عظيم، فقد قال النبي ﷺ:
"صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده" – رواه مسلم.

واللحظات الأخيرة قبل أذان المغرب من أوقات الدعاء المستجاب، لذلك يحرص المسلمون على استغلالها بالذكر والدعاء قبل الإفطار.

دعاء الإفطار في يوم عرفة

عند سماع أذان المغرب، يستحب أن تقول:

"اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله."

كما يُستحب الإكثار من الدعاء بكل ما تتمناه، لنفسك وأهلك وأمتك، في هذه اللحظة التي تُفتح فيها أبواب الرحمة والقبول.

كيف تستعد للإفطار في يوم عرفة؟

ينصح العلماء بأن تكون لحظات ما قبل أذان المغرب في يوم عرفة لحظات سكون وذكر وتفرغ للدعاء، اجعل مائدتك بسيطة، وابدأ إفطارك على تمر أو ماء كما سنَّ النبي ﷺ، ثم تفرغ لدعاء من القلب ،وهذه الدقائق القليلة قد تغيّر قدرك وتفتح لك أبوابًا من الخير لا تتوقعها.

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