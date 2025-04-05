موعد أذان المغرب اليوم السبت ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم.. تعد مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم السبت هي جزءًا مهمًا من الحياة اليومية للمسلمين طوال العام، حيث يتم تحديد أوقات الصلاة وذلك وفقاً لمواقف الشمس في هذا اليوم، السبت الموافق 5 أبريل 2025، ولذلك نستعرض لكم موعد أذان المغرب في بعض من أكبر المحافظات المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير من مواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة

الفجر: 04:14 صباحًا

الشروق: 05:43 صباحًا

الظهر: 11:58 صباحًا

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:14 مساءً

العشاء: 07:33 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

الفجر: 04:17 صباحًا

الشروق: 05:46 صباحًا

الظهر: 12:04 مساءً

العصر: 03:36 مساءً

المغرب: 06:21 مساءً

العشاء: 07:41 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في السويس

الفجر: 04:08 صباحًا

الشروق: 05:37 صباحًا

الظهر: 11:53 صباحًا

العصر: 03:25 مساءً

المغرب: 06:10 مساءً

العشاء: 07:29 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسماعيلية

الفجر: 04:09 صباحًا

الشروق: 05:38 صباحًا

الظهر: 11:54 صباحًا

العصر: 03:27 مساءً

المغرب: 06:11 مساءً

العشاء: 07:31 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في قنا

الفجر: 04:13 صباحًا

الشروق: 05:42 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:22 مساءً

المغرب: 06:07 مساءً

العشاء: 07:23 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في أسوان

الفجر: 04:15 صباحًا

الشروق: 05:44 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:19 مساءً

المغرب: 06:05 مساءً

العشاء: 07:20 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم

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