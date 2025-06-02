دعاء يستجاب في يوم عرفة.. لا تفوّت لحظة القرب من الله

يأتي يوم عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم مشهود في الإسلام، يشهد وقوف الحجيج على صعيد عرفات، بينما يحييه المسلمون في أنحاء العالم بالصيام والدعاء والذكر.

وقد ورد عن النبي محمد ﷺ قوله: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"، مما يدل على أن هذا اليوم هو من أعظم الأوقات التي يُرجى فيها استجابة الدعاء.

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز دعاء استقبال يوم عرفة.

الدعاء في يوم عرفة.. لحظة لقاء بين العبد وربه

الدعاء في يوم عرفة هو سرّ هذا اليوم، وباب الأمل المفتوح لكل من ضاقت به الدنيا، ومن أعظم ما يُقال في هذا اليوم:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

وقد بيّن النبي ﷺ أن هذا الدعاء هو خير ما قاله هو والأنبياء من قبله.

صيام عرفة.. يغسل ذنوب عامين

الصيام في هذا اليوم سنة مؤكدة لغير الحجاج، وقد قال عنه رسول الله ﷺ:

"صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (رواه مسلم).

صيام يوم واحد يعادل عفوًا عن سنتين من الذنوب، وهو فضل لا يُقدّر بثمن.

أعمال تُستحب في يوم عرفة

من أهم الأعمال التي يُستحب الإكثار منها في يوم عرفة:

الدعاء في كل الأوقات

الصيام لغير الحاج

التكبير والتهليل

قراءة القرآن

الاستغفار والصدقة

صلة الرحم والدعاء للأموات

أثر يوم عرفة على حياة المسلم

يوم عرفة ليس مجرد يوم عبادة، بل هو فرصة لتجديد الإيمان والتوبة الصادقة. يتجدد العبد فيه بعزمه على ترك المعاصي والرجوع إلى الله بقلب خاشع، فيخرج منه بنقاء روحي وصفاء داخلي يعينه على مواصلة طريق الطاعة، وهذا اليوم يعيد ترتيب أولويات الإنسان، ويذكره بأن الرحمة واسعة والفرصة متاحة لكل من يرجو عفوه.

لمن لم يحج.. لا تفوّت الفرصة

يوم عرفة ليس مقتصرًا على الحجاج، بل هو فرصة عظيمة لكل مسلم، فباب المغفرة مفتوح، والرحمة قريبة، والدعاء مستجاب.

فلنجعل من يوم عرفة بداية جديدة وصفحة بيضاء، نملأها بطاعة الله والرجاء في رحمته.

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