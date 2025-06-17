تصعيد جديد: استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على وسط القطاع

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف جوي عنيف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، في استمرار للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ أشهر، رغم المناشدات الدولية بوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية في القطاع أن الشهداء سقطوا بعد استهداف مباشر لمنزل مأهول في منطقة "دير البلح" وسط القطاع، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات حرجة، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث تحت الأنقاض.

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تصعيد مستمر وغارات متواصلة

القصف يأتي ضمن سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة، بينها مواقع غرب خان يونس، وشمال مدينة غزة، وأكد شهود عيان أن الانفجارات كانت عنيفة، وامتدت آثارها إلى مناطق سكنية مكتظة، ما زاد من حالة الهلع بين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

ردود فعل غاضبة ومطالب بالتحقيق

في أعقاب القصف، أدانت فصائل فلسطينية الاستهداف المتكرر للمدنيين، واعتبرت أن الجرائم الإسرائيلية تتزايد في ظل صمت المجتمع الدولي، مطالبة بتدخل فوري لوقف المجازر وإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات بحق السكان العزل.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء منذ بداية التصعيد الأخير ارتفع بشكل ملحوظ، مشيرة إلى تدهور الوضع الإنساني في القطاع نتيجة الحصار والضربات المتكررة للبنية التحتية والمرافق الطبية.

تحذيرات من كارثة إنسانية

وحذرت مؤسسات حقوقية دولية من استمرار التصعيد العسكري في غزة، لافتة إلى أن الاستهداف المتعمد للمنازل والمناطق المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ودعت الأمم المتحدة إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

السلطة الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية وتطالب بحماية دولية

من جانبها، حملت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المتواصل في قطاع غزة، مؤكدة في بيان رسمي أن استمرار استهداف المدنيين والأحياء السكنية يضع المنطقة بأسرها على شفا انفجار شامل.

وطالبت السلطة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف آلة القتل والدمار التي تطال الأبرياء بشكل يومي"، كما شددت على أن غياب الردع والعقوبات الدولية يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته.

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