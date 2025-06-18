رسميًا.. إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر تمتد لـ3 أيام متصلة

عطلة المولد النبوي: متى تبدأ الإجازة رسميًا في القطاعين العام والخاص؟.. أعلنت الحكومة المصرية أن يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 سيكون عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول 1447 هـ، وتُمنح الإجازة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والبنوك، باعتبارها مناسبة دينية وطنية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وبما أن الإجازة تأتي قبل عطلة نهاية الأسبوع مباشرة، وهي يومي الجمعة والسبت، فإن المواطنين سيحصلون على إجازة ممتدة لثلاثة أيام متتالية، ما يجعلها فرصة مثالية للراحة أو السفر أو المشاركة في الفعاليات الدينية والاجتماعية المرتبطة بالمولد النبوي.

فعاليات شعبية ودينية مميزة احتفالًا بالمولد

المولد النبوي في مصر يحمل طابعًا فريدًا يمزج بين التراث الشعبي والتقاليد الدينية. وتشهد هذه المناسبة سنويًا العديد من المظاهر التي تضفي على الأجواء طابعًا روحانيًا، من أبرزها:

بيع حلوى المولد: مثل عرائس المولد والحصان، وهي تقليد متجذر في الثقافة المصرية.

حفلات الإنشاد الديني: تُقام في المساجد الكبرى بمشاركة فرق إنشاد تمدح الرسول الكريم.

الخيام والمواكب: حيث تُوزع المأكولات والحلويات مجانًا في بعض الشوارع والميادين.

الندوات الدينية: التي تنظمها وزارة الأوقاف وتركز على القيم النبوية وسيرة النبي محمد.



الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من 2025

إلى جانب المولد النبوي الشريف، ينتظر المصريون عددًا من العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2025، وهي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة



مناسبة دينية تحتفي بها كل فئات المجتمع

لا تقتصر مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر على الجوانب الدينية فقط، بل تمتد لتشمل أجواء أسرية خاصة، حيث تتبادل العائلات التهاني وتتشارك في تناول الحلوى وزيارة الأهل. وتعد الإجازة فرصة لتعليم الأبناء سيرة النبي وغرس القيم الإنسانية المستمدة من حياته.

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