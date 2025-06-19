سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 19 يونيو 2025 بعد قرار الفيدرالي

استقرار الفائدة الأمريكية ينعكس على أسعار الدولار أمام الجنيه.. تزايدت عمليات البحث صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025 حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، وهو ما ساهم في تصاعد الاهتمام بأسعار العملات الأجنبية والعربية داخل السوق المصري، ويستعرض الموجز التفاصيل.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ ديسمبر 2024، يأتي القرار في إطار مساعٍ لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم، وسط ظروف دولية مضطربة قد تؤثر على الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، جاءت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

للشراء: 50.47 جنيه

للبيع: 50.61 جنيه



اليورو الأوروبي:

للشراء: 58.00 جنيه

للبيع: 58.17 جنيه



الجنيه الإسترليني:

للشراء: 67.83 جنيه

للبيع: 68.04 جنيه

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية

الريال السعودي:

للشراء: 13.45 جنيه

للبيع: 13.49 جنيه



الدرهم الإماراتي:

للشراء: 13.74 جنيه

للبيع: 13.78 جنيه



الدينار الكويتي:

للشراء: 164.75 جنيه

للبيع: 165.26 جنيه

قراءة في المشهد الاقتصادي وتأثيرات القرار الأمريكي

قرار الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع الفائدة يبعث بإشارات تهدئة للأسواق، لكنه في ذات الوقت يعكس تحفظًا على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في ظل تباطؤ نسبي في نمو الاقتصاد الأمريكي، وتُعد هذه التطورات ذات أهمية خاصة للأسواق النامية، ومنها مصر، حيث تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وسوق الصرف.

في السياق ذاته، ما زالت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على أسعار العملات والمعادن، وتؤدي إلى تحركات متذبذبة في الأسواق.

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

يرجح عدد من الخبراء والمحللين أن تظل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات العالمية والمحلية، كما أن التوجهات المستقبلية للفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة ستكون عاملًا حاسمًا في تحركات أسعار الصرف.

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