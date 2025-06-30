استقرار أسعار الأرز في الأسواق.. والأبيض العريض يسجل أعلى مستوياته

شهدت أسعار الأرز في السوق المصري، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار الأرز الشعير والمعبأ، وسط توقعات بزيادة المعروض خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد الصيفي.

ويعرض لكم الموجز سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم.

أسعار الأرز الشعير

الأرز الشعير الرفيع الحبة:

يتراوح سعر الطن بين 16,800 و17,700 جنيه.

أما على مستوى التجزئة، فسجل سعر الكيلو ما بين 16 و18 جنيهًا.

الأرز الشعير عريض الحبة:

بلغ سعر الطن ما بين 17,500 و17,700 جنيه،

فيما سجل الكيلو في السوق المحلي ما بين 17.5 و18 جنيهًا.

ويُعزى الاستقرار في أسعار الأرز الشعير إلى وفرة نسبيّة في المعروض، ونجاح الجهات الرقابية في التصدي لممارسات التخزين غير القانونية التي ساهمت في رفع الأسعار خلال الشهور الماضية.

أسعار الأرز الأبيض المعبأ

الأرز الأبيض الرفيع:

يتراوح سعر الطن بين 25 و26 ألف جنيه،

بينما وصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 25 – 26 جنيهًا.

الأرز الأبيض العريض:

سجّل ارتفاعًا طفيفًا، إذ بلغ سعر الطن ما بين 27 و29 ألف جنيه،

وبلغ سعر الكيلو في بعض المناطق حتى 29 جنيهًا.

وأفاد عدد من تجار الجملة بأن السبب الرئيسي في هذا الفارق السعري يرجع إلى ارتفاع تكلفة التبييض والتعبئة للأرز العريض، إلى جانب زيادة الطلب عليه في المناطق الحضرية خلال المواسم والعطلات.

توقعات السوق

من المتوقع أن تشهد أسعار الأرز بعض الانخفاضات المحدودة خلال يوليو، تزامنًا مع بدء موسم توريد المحصول الجديد، خصوصًا من محافظات الدلتا، ما يعزز المعروض ويُخفف الضغط على الأسواق.

كما تستعد وزارة التموين لضخ كميات إضافية من الأرز الأبيض المحلي عبر المجمعات الاستهلاكية بأسعار مدعومة، وذلك للحد من تأثير أي ارتفاعات غير مبررة، خاصةً مع استمرار مراقبة حركة المخزون وضبط الأسواق.

تأثير الأسعار على المستهلك والأسواق

تشير تحليلات السوق إلى أن استمرار أسعار الأرز عند هذه المستويات المرتفعة، خاصة الأرز الأبيض العريض، قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع أسعار سلع غذائية أخرى، وتعاني بعض الأسر من تآكل القدرة على شراء الكميات المعتادة من الأرز، وهو ما دفع البعض إلى التحول نحو أنواع أرخص أو تقليل الاستهلاك الكلي، كما بدأت بعض المحال التجارية في تخفيض الكميات المعروضة، تحسبًا لتقلبات مفاجئة في السعر أو تراجع الطلب.

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