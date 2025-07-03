انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأكبر في مصر والشرق الأوسط

إعلان إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين.. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط - خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم فعاليات عالمية تقدم محتوى ترفيهيًا وثقافيًا راقيًا يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

موقع مهرجان العلمين وتنظيم الفعاليات

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى.

مهرجان العلمين



وتتولى شركة تذكرتي تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، مستفيدة من خبرتها الكبيرة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

وتقام هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات: المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

استكمال للنجاحات السابقة

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، حيث أثبت مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها.



وشهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

أبرز النجوم المشاركين في مهرجان العلمين

من المتوقع أن تشهد الدورة الجديدة لـ مهرجان العلمين مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم: عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي-سي، ويجز، وفرقة كايروكي،

هذا التنوع يعزز من فعاليات المهرجان ويضعه في صدارة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

نجاح النسخة الثانية من مهرجان العلمين

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.

وشهدت الدورة الثانية تعاونًا واسعًا مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنوعت فعالياتها بين عروض فنية ورياضية وثقافية شارك فيها كبار نجوم الفن والرياضة، كما جذبت شخصيات عربية وعالمية بارزة ونالت إشادة واسعة، منها إشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدور المهرجان في إبراز التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنه أصبح أحد أدوات الدولة في دعم السياحة والترويج لمصر عالميًا.

مدينة العلمين الجديدة.. وجهة سياحية واعدة

تُعد مدينة العلمين الجديدة، التي تحتضن المهرجان، من أكثر المدن السياحية نموًا وجاذبية في مصر، بفضل موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب التطوير الهائل الذي شهدته خلال الأعوام الأخيرة.

فقد استقبلت المدينة خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من مليون سائح، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد عليها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.

مقومات المدينة ومناطقها

تنتمي مدينة العلمين الجديدة إلى مدن الجيل الرابع، وتضم عددًا من المشروعات السياحية والتجارية العالمية، منها مراكز تسوق كبرى، أبراج سكنية فاخرة، ومرافق ترفيهية وثقافية.

كما تنقسم إلى قطاعين رئيسيين، هما السكني والساحلي، وتضم مناطق متعددة مثل: حي الفنادق، مركز المؤتمرات، المنطقة الترفيهية، مرسى الفنارة، مركز المدينة، ومناطق إسكان سياحي.

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