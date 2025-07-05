بعد التعديلات الجديدة.. الملاك يطمئنون المستأجرين: العلاقة مستمرة باحترام

في ظل النقاشات المتواصلة حول تعديل قانون الإيجار القديم، حرص عدد كبير من ملاك الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم على توجيه رسائل طمأنة مباشرة إلى المستأجرين، مؤكدين أن الهدف ليس الطرد أو التشريد، بل تحقيق التوازن العادل بين الحقوق.

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"مش ضد الناس".. أصحاب الوحدات يوضحون

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات من ملاك الإيجار القديم تحت شعار "مش هنطردكم"، مؤكدين أنهم لا يطالبون بإخلاء فوري للوحدات، بل يرغبون فقط في تعديل العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وارتفاع أسعار المعيشة.

مشروع القانون وأبرز ملامحه

مشروع التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم، المطروح للنقاش في البرلمان، يهدف إلى تعديل القيم الإيجارية تدريجيًا على مدار سنوات، مع دراسة حالات التوريث وملكية أكثر من وحدة، وفتح باب التصالح بين الطرفين بحلول مرنة لا تهدد استقرار الأسر.

لجنة الإسكان: لا نية للطرد

أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون المقترح لن يتضمن أي إجراءات للطرد القسري أو الإخلاء الفوري، بل سيعتمد على مبدأ التدرج الزمني في زيادة القيمة الإيجارية، مشددة على أن المستأجرين القدامى سيتم التعامل معهم وفقًا لمعايير اجتماعية وإنسانية.

مطالب بالحوار والتدرج

من جانبهم، طالب عدد من الخبراء بفتح حوار مجتمعي موسع بين الملاك والمستأجرين، مؤكدين أن العلاقة الإيجارية قضية حساسة، تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق الملاك دون المساس بأمان السكان.

دعوات لحوار وطني موسّع

في ظل حساسية الملف، دعا قانونيون ومراقبون إلى عقد جلسات استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين والجهات الحكومية، للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وأكدوا أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لا يتعارض مع تصحيح أوضاع قانونية مضى عليها عقود، بل يتطلب فقط إدارة تشاركية تعتمد على التدرج والشفافية والتوازن، تضمن حماية الأسر المستقرة وفي الوقت نفسه إنصاف أصحاب الأملاك الذين لم يستفيدوا من وحداتهم لسنوات طويلة.

ختامًا.. طمأنة ووعي مشترك

الرسالة العامة التي يبثها الملاك حاليًا أن القانون الجديد لا يستهدف الطرد، بل التوازن، وهو ما بعث نوعًا من الارتياح لدى كثير من المستأجرين، الذين يخشون المجهول في ظل الحديث المتكرر عن تعديلات الإيجارات القديمة.

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