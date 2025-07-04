طرح البوستر الرسمي لفيلم "الشاطر".. والعرض 16 يوليو بدور السينما

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الشاطر" البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2025، في إطار موسم أفلام الصيف، وجاء البوستر يحمل أجواء من الغموض والتشويق، مع لمسات كوميدية واضحة، ما أثار تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتكهنات حول طبيعة القصة ودور البطل الرئيسي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

أبطال الفيلم وفريق العمل

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى. النتيجة النهائية.

الكوميديا تلتقي بالتشويق

فيلم "الشاطر" يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، في قالب عصري يناسب أجواء الصيف، ويتناول قصة شاب يخوض مغامرات غير متوقعة تغير مجرى حياته، ومن المتوقع أن يجذب الفيلم جمهور العائلات والشباب على حد سواء، خاصة مع ابتعاده عن القوالب التقليدية في الكوميديا.

جمهور متحمس وتفاعل رقمي

منذ الإعلان عن اسم الفيلم، حصدت المنشورات الترويجية آلاف التفاعلات، حيث عبّر رواد مواقع التواصل عن حماسهم لمشاهدة العمل، لا سيما مع طرح البوستر الذي ترك انطباعًا غامضًا وأثار الفضول حول "من هو الشاطر؟"، وهو ما يعكس نجاحًا مبدئيًا في الترويج للفيلم.

صيف سينمائي ساخن

يأتي "الشاطر" ضمن قائمة من الأفلام المنتظرة في موسم صيف 2025، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال الكوميدية والاجتماعية، وسط إقبال جماهيري متزايد على دور السينما بعد موسم العيد، ما يرفع سقف الرهانات على تحقيق "الشاطر" لإيرادات كبيرة.

توقعات بنجاح تجاري كبير

يتوقع صناع السينما أن يحقق فيلم "الشاطر" إيرادات قوية في أول أسبوع عرض، خاصة مع تصاعد اهتمام الجمهور بالأعمال التي تجمع بين الكوميديا والدراما ،كما يُراهن المنتجون على توقيت الطرح الذي يسبق عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى بفترة وجيزة، ما يمنحه فرصة قوية للانتشار السريع، ويرى نقاد أن الفيلم قد يكون مفاجأة الموسم إذا حافظ على مستوى الأداء والسيناريو المتوقع.

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