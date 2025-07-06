منصة بلاك هول تطلق أولى إنتاجاتها الدرامية: "أبطال بالعافية"

كوميديا ساخرة تطرح رؤية جديدة للدراما المصرية.. في خطوة جديدة تؤكد سعيها لتقديم محتوى فني مختلف ومبتكر، أعلنت منصة "بلاك هول" – أحدث منصة درامية وفنية تُعنى بتقديم محتوى أصلي يعكس الواقع بروح عصرية – عن إطلاق أول إنتاج درامي أصلي لها بعنوان "أبطال بالعافية".

المسلسل ينتمي إلى نوعية الموكيمنتري، ويمزج بين الكوميديا السوداء وفانتازيا الأبطال الخارقين في توليفة غير مسبوقة على الساحة الفنية المصرية.

نقلة نوعية في تناول القضايا الاجتماعية

يقدم العمل نقلة نوعية في تناول الموضوعات الاجتماعية من خلال رؤية ساخرة، إذ يتتبع طاقم تصوير رحلة فرقة مصرية من "الأبطال الخارقين" لا يجمع بينهم سوى الفشل والعبث وسوء الحظ.

ورغم افتقارهم لأي مؤهلات حقيقية، يسعون جاهدين لإثبات أنفسهم وسط تحديات داخلية تفوق في صعوبتها المهام الخارقة التي يُفترض أن يواجهوها.

شخصيات غريبة الأطوار وسيناريو عبثي

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة شخصيات غريبة الأطوار:

شاب يعاني من الأرق الدائم.

فتاة تتغير ملامحها لتُشبه إخوتها الذكور فقط.

شقيقان يمتلكان قدرة على توليد الكهرباء من أجسادهما دون فائدة تُذكر.

بين تدريبات فاشلة، ومهام تنتهي بكوارث، وصراعات على القيادة، ترسم الحلقات صورة ساخرة لحالة التخبط العام والهوس بالشكل على حساب المضمون، مع تساؤلات حول مفهوم "البطولة" في زمن أصبحت فيه مجرد عرض شكلي.

فريق العمل وأسماء واعدة

المسلسل من تأليف يوسف ذكري، الذي يشارك أيضًا في التمثيل، وإخراج محمد لطفي وشيرين أبو عوف، بينما يتولى أنس نصري، مؤسس منصة "بلاك هول"، مهمة الإنتاج التنفيذي.

ويضم فريق العمل مجموعة من الوجوه الجديدة والواعدين، من بينهم:

أحمد نادر

عمرو عماد دياب (مدرب التمثيل ونجل شقيق الفنان عمرو دياب)

أمين رجب

فريدة حسني

محمد ماضي

محمد ياسين (شارك في "المهيسون" و"سوتس بالعربي")

رباب الجندي (ابنة الفنان الراحل محمود الجندي)

سارة قاسم

سمير رضا

نسخة مصرية ساخرة من "الأبطال الخارقين"

"أبطال بالعافية" لا يكتفي بالسخرية من النموذج المستورد للبطل الخارق، بل يقدّم نسخة مصرية تمامًا، أكثر واقعية، أكثر وجعًا، وأكثر صدقًا. ففي عالم المسلسل، النجاة من اليوم هو الإنجاز الحقيقي الوحيد.

تصريح المنتج التنفيذي: مشروع فني جريء

بمناسبة عرض المسلسل، أعرب أنس نصري عن فخره بانطلاقة أول عمل درامي أصلي للمنصة، مشيرًا إلى أن "أبطال بالعافية" ليس مجرد مسلسل، بل هو إعلان نوايا لمشروع فني واسع.

وأوضح أن العمل يخرج عن النمط التقليدي، ويعكس هوية جديدة تمزج بين السخرية والتأمل والوعي الفني والطرح الاجتماعي العفوي.

3 ملايين مشاهدة في أقل من شهرين

أضاف نصري أن منصة "بلاك هول" حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال أقل من شهرين من إطلاقها، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس تعطش الجمهور لتجارب فنية بديلة وصادقة تعبر عن الواقع دون تزييف أو قوالب جاهزة.

تقنيات حديثة ورؤية متطورة

تحرص المنصة على استخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتطوير جودة الصورة والمحتوى التفاعلي.

وكان ذلك قد تجلّى في أعمالها السابقة، خصوصًا في أربعة كليبات للفنانة أصالة نصري، من بينها ثلاثة كليبات استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي:

عندي اكتفاء

كل التفاصيل

أيها المواطن

منذ انطلاقها: محتوى عربي معاصر وخارج القوالب

جدير بالذكر أن منصة "بلاك هول"، التي بدأ التحضير لها عام 2024 وأُطلقت رسميًا في مايو 2025، تسعى لتقديم محتوى عربي معاصر يتجاوز القوالب التقليدية، يخاطب جمهور الشباب ومحبي التجريب الفني.

ومن أبرز إنتاجاتها حتى الآن:

السلسلة الشهيرة "المهيسون"

الكليب الوطني "أصحاب الأرض" غناء أصالة

سلسلة "حاسس بإيه"

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