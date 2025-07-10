اعترافات مؤثرة للفنانة إجلال زكي: زيجات صعبة وفقدان ابنها يكسر ظهرها

كشفت الفنانة إجلال زكي عن تفاصيل محطات مؤلمة في حياتها الشخصية والفنية، خلال استضافتها في برنامج «الستات» مع مفيدة شيحة وسهير جودة، حيث تحدثت بجرأة وصدق عن زيجاتها الثلاث، وأصعب الأزمات التي مرت بها، وأسباب اختفائها عن الساحة الفنية، ويرصد الموجز أبرز تصريحاتها.





«بحب بقلبي».. سبب تكرار نفس الأخطاء في الحب

بدأت إجلال زكي حديثها بالاعتراف بأن طبيعتها العاطفية كانت سببًا رئيسيًا في الأزمات العاطفية التي عاشتها، قائلة: «مشكلتي إني بحب بقلبي، وده خلاني أكرر نفس الغلطة»، وأوضحت أنها وثقت كثيرًا في زوجها الثالث، المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، الذي عاشت معه 15 عامًا قبل أن تصدم باهتمامه بالفتيات الصغيرات ورحيله إلى لبنان، لتكتشف هناك أنه استنزف أموالها، وأصبح حسابها البنكي بلا رصيد لأنه كان يملك حق التوقيع.

محطات زواج قاسية

تحدثت إجلال زكي عن زيجاتها الثلاث بتأثر، مشيرة إلى أن زوجها الأول كان أبو الفتوح والد أبنائها، ثم تزوجت من الفنان محمد خيري، لكن زواجهما لم يستمر سوى عامين، أما الزواج الثالث، فوصفته بالأكثر قسوة، مؤكدة أنها فقدت فيه أموالها وشركتها الإنتاجية، ولم تستطع حتى مواجهته بما فعل بها، مشددة على أن هذه هي المرة الأولى التي تحكي فيها تلك القصة.

دعم الأسرة في أوقات الانكسار

رغم الصدمات العاطفية والمادية، وجدت إجلال زكي دعمًا قويًا من والديها، وقالت: «أنا لما كنت بطيح، بلاقي أمي وأبويا دايمًا في ضهري، كان عندي شركة إنتاج، وهو نسف كل دا»، وأشارت إلى أنها كانت تنخدع بالكلام المعسول بسبب طبيعتها العاطفية وبرجها «الأسد» الذي يحب المديح.

علاقة إنسانية بابنة زوجها

وروت الفنانة إجلال زكي موقفًا إنسانيًا مع ابنة زوجها الثالث، التي لجأت إليها من لبنان في ظروف صعبة، قائلة: «بنت جوزي كلمتني مرة من لبنان، وقالتلي مش لاقية أكل، وأنا تلاجتي مليانة، قولتلها تعالي، أهلا وسهلا، وفتحتلها بيتي، وقعدت معايا 9 شهور».

وفاة ابنها.. الضربة القاصمة

واعتبرت إجلال زكي وفاة ابنها البكر نتيجة خطأ طبي هي أصعب ما مرت به في حياتها، موضحة أن ابنها كان متفوقًا وخريج كلية سياسة واقتصاد، وفي اليوم التالي لتعيينه معيدًا بالجامعة، توفي إثر حقنة طبية خاطئة أثناء الاستحمام. وقالت: «وفاة ابني مش أثرت فيا.. قطمت ضهري، هو ابني البكري وكان دايمًا متفوق، لكن الحقنة كانت يوم جمعة والدكاترة صغيرين، للأسف كانت غلطة أنهت حياته».

محطات فنية بارزة

بدأت إجلال زكي مشوارها الفني في برامج الأطفال مع «ماما سميحة»، قبل أن تعمل مذيعة في الإذاعة. وشاركت في عدد من الأفلام المميزة مثل: «حضرة الضابط أخي»، «الشيطان يستعد للرحيل»، «قضية الأستاذة عفت»، «الطائرة المفقودة»، «الأشقياء»، «أشياء ضد القانون»، «موعد على العشاء»، و«رجل بمعنى الكلمة»، كما برزت في مسلسلات مثل «اليتيم»، «الخروج من الدائرة»، «أهل الطريق»، و«عائلة الأستاذ شلش»، إلى جانب دورها الشهير «نادية» في مسرحية «سك على بناتك»، الذي لا يزال حاضرًا في ذاكرة جمهورها.

بهذه الصراحة والوضوح، وضعت إجلال زكي أمام جمهورها صورة إنسانية صادقة لتجاربها الصعبة، لتصبح قصتها مصدر إلهام ورسالة عن الصمود رغم الانكسارات.

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