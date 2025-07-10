سامح عبد العزيز.. رحل بفيروس في الدم وقضية مخـ.ـدرات كادت تنهي مسيرته

وفاة سامح عبد العزيز.. أعلن الفنان إيهاب فهمي، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة، أثارت وفاة المخرج الكبير حالة من الحزن في الوسط الفني، لما قدمه من أعمال ناجحة تركت بصمة واضحة في السينما والتلفزيون، ويستعرض الموجز تفاصيل وفاته.

إصابته بفيروس في الدم وراء وفاته

كشف إيهاب فهمي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» أن الراحل سامح عبد العزيز توفي إثر إصابته بعدوى فيروسية في الدم، والتي أدت إلى رفع مستوى السكر لديه بشكل خطير، قبل أن تتدهور حالته الصحية سريعًا، وتقام صلاة الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة.

من هو سامح عبد العزيز؟

ولد المخرج سامح عبد العزيز عام 1976، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1996 من قسم المونتاج. بدأ مسيرته الفنية بإخراج البرامج التلفزيونية، قبل أن ينتقل إلى إخراج الكليبات الغنائية في أوائل الألفينات، ليشق طريقه بعد ذلك نحو السينما.

أول أفلامه وأبرز أعماله السينمائية

عام 2005 شهد انطلاقة سامح عبد العزيز في السينما من خلال فيلم «درس خصوصي». تبع ذلك عدة أفلام ناجحة جمعت بين الكوميديا والدراما، منها:

أسد وأربع قطط

كباريه

الفرح

حلاوة روح

حملة فريزر

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم «الدشاش» مع الفنان محمد سعد، الذي عرض في 2024.

بصمته في الدراما التلفزيونية

ترك الراحل أيضًا بصمة في الدراما التلفزيونية، خاصة من خلال تعاونه مع الفنانة يسرا في مسلسلي «حرب أهلية» و«خيانة عهد». أما آخر أعماله الدرامية فكان مسلسل «شهادة معاملة أطفال» للنجم محمد هنيدي، الذي عُرض في موسم رمضان 2025.

زيجاته وأسرته

تزوج سامح عبد العزيز مرتين، الأولى من الإعلامية داليا فرج، وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج سرًا من الفنانة روبي، قبل أن يعلنا زواجهما رسميًا عام 2014. أنجب منها ابنتهما الوحيدة «طيبة»، لكنهما انفصلا لاحقًا بعد فترة قصيرة.

أزمة قضائية وعفو رئاسي

في عام 2018، حكمت محكمة جنايات الجيزة على سامح عبد العزيز بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، لكنه حصل لاحقًا على عفو رئاسي في ذكرى ثورة 25 يناير بعد قضائه عامًا في السجن.

وداع المخرج المبدع

برحيله، يفقد الوسط الفني واحدًا من أبرز المخرجين الذين جمعوا بين الجرأة في الطرح والبراعة في التنفيذ، وسط دعوات محبيه وزملائه بالرحمة والمغفرة.

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