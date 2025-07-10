هجـ ـوم غامض لنحل في فرنسا يصيب 24 شخصاً..والسلطات تقرر إعدام الخلايا

أعلنت المدعية العامة في مدينة أورلياك الفرنسية، اليوم، قراراً بإعدام خلايا النحل التي تقف وراء حادث الهجوم العنيف الذي شهدته المدينة يوم الأحد الماضي، وأسفر عن إصابة 24 شخصاً، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أطلقتها السلطات لكشف أسباب السلوك العدائي المفاجئ من قبل النحل.

وقد فتحت النيابة العامة تحقيقاً تحت بند "التسبب غير العمد في إصابات"، في محاولة لفهم دوافع هذا الهجوم غير المسبوق، خاصة أن خلية النحل كانت موجودة في الموقع ذاته بوسط المدينة منذ قرابة عشر سنوات دون تسجيل أي حوادث مشابهة.

وبحسب المدعية العامة ساندرا دولورم، تم نقل الخلايا – التي يُقدر عدد نحلها بنحو 70 ألف نحلة – مؤقتاً إلى منطقة أفيرون، في انتظار استكمال التحقيقات.

ولا تزال جميع الفرضيات مطروحة، من بينها احتمال تعرض الخلية لهجوم من قبل "الدبور الآسيوي"، المعروف بعدائيته الشديدة تجاه النحل، رغم عدم العثور على أدلة مباشرة تشير إلى وجود هذه الحشرة حتى الآن.

من جانبه، رجّح رئيس بلدية أورلياك، بيير ماثونييه، أن يكون النحل قد هاجم دفاعاً عن نفسه بعد تعرضه لاستفزاز أو تهديد خارجي. في المقابل، أكدت المدعية العامة أن التحقيق يشمل أيضاً التحقق من مدى التزام صاحب الخلية بالقوانين والضوابط المتعلقة بتربية النحل داخل المدن.

ويشارك في التحقيق خبراء من المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB)، فيما استقرت حالة اثنين من المصابين الذين كانوا في وضع حرج بعد تعرضهم لردود فعل تحسسية خطيرة، بينما لا تزال الحالة الثالثة تحت العناية المركزة.

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