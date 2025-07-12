لولا دا سيلفا يهاجم ترامب: لسنا بحاجة لأمريكا وسنرد بالمثل!

في تصعيد لافت على الساحة التجارية الدولية، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده لا تعتمد على الولايات المتحدة في تجارتها، وأنها مستعدة للبحث عن شركاء بديلين، وذلك رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية.

وقال دا سيلفا، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "تي في ريكورد" مساء الخميس، إن بلاده ستتخذ إجراءات انتقامية إذا مضت واشنطن في تطبيق هذه الرسوم، مشيراً إلى استعداده لتفعيل قانون "المعاملة بالمثل" الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من العام، في حال فشل المفاوضات مع الجانب الأميركي.

ووجّه لولا انتقادات حادة للرئيس الأميركي، قائلاً إن ترامب لم يُخطر البرازيل مسبقاً بالقرار، ولم يكلف نفسه حتى بإرسال رسالة رسمية، مكتفياً بنشر البيان عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف: "هذا تصرف ينم عن قلة احترام... أنا لست مضطراً للقبول بهذا النوع من السلوك بين رؤساء الدول".

وأكد دا سيلفا أن حجم التجارة مع الولايات المتحدة لا يمثل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي، مضيفاً: "بالتالي، يمكننا الاستمرار دون الولايات المتحدة".

تصريحات الرئيس البرازيلي فتحت الباب أمام احتمالية اندلاع مواجهة تجارية حادة بين البلدين، على غرار النزاع الجمركي بين واشنطن وبكين. من جانبه، توعّد ترامب باتخاذ إجراءات إضافية إذا ردّت الدول على قراراته بفرض رسوم مضادة.

وفي موقف لافت، أعلن كل من رئيس مجلس الشيوخ دافي ألكولمبر ورئيس مجلس النواب هوجو موتا، وهما من خصوم لولا السياسيين، دعمهما لاستخدام قانون المعاملة بالمثل، مؤكدين في بيان مشترك: "سنقف بحزم لحماية الاقتصاد البرازيلي وصون وظائف مواطنينا".

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