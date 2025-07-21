خناقة الصيف في مطروح.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة دامية داخل قرية سياحية

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة مشاجرة شهدتها إحدى القرى السياحية الشهيرة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، حيث وقعت مشادة عنيفة بين مجموعة من العاملين بالمكان وعدد من الزائرين، تطورت بشكل سريع إلى اعتداء جسدي وتراشق.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

بداية الأزمة: خلاف على المرور أمام المقهى

تشير التحريات إلى أن الخلاف بدأ بمشادة بسيطة بسبب وقوف أحد الزوار أمام مقهى داخل القرية بشكل أعاق حركة العاملين، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتبادل الألفاظ، قبل أن يتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي واستخدام أدوات حادة وزجاجات.

سلاح أبيض وإصابة.. وتحرك فوري من الشرطة

وبحسب بيان وزارة الداخلية، استخدم أحد العاملين بالمقهى سلاحًا أبيضًا، أدى إلى إصابة أحد الزوار بجروح قطعية ،وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة كافة.

الإجراءات القانونية والتحقيقات مستمرة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الجهود لفرض الانضباط داخل المناطق السياحية.

تحذير رسمي من تكرار مثل هذه الحوادث

وجهت الوزارة رسالة واضحة للمواطنين ورواد القرى السياحية بضرورة الحفاظ على السلوك الحضاري وضبط النفس في التعاملات اليومية، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث قد تضر بالسياحة الوطنية، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا كبيرًا.

شهادات شهود العيان تكشف تفاصيل اللحظات الأولى للمشاجرة

أفاد عدد من شهود العيان من نزلاء القرية السياحية بأن المشاجرة بدأت بصوت عالٍ وملاسنة، ثم فوجئوا بسقوط أحد الزوار على الأرض متأثرًا بإصابته، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأسر المتواجدة، خاصة مع وجود أطفال، وأكد بعضهم أن الأمن الداخلي بالقرية حاول التدخل لكنه فشل في تهدئة الموقف، مما استدعى الاتصال الفوري بشرطة مطروح التي حضرت خلال دقائق، وفرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث حتى تم القبض على أطراف النزاع.

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