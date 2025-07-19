حبس شاب عامين بتهمة ابتزاز طفلة بالبساتين عبر "فيسبوك" و"واتساب"

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس شاب عاطل لمدة عامين مع الشغل، بعد إدانته بابتزاز طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات جنسيًا، مستغلًا سذاجتها وصغر سنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي،وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة البساتين، حيث تمكن المتهم من التواصل مع الطفلة من خلال إحدى ألعاب "الأونلاين" المرتبطة بحسابها على "فيسبوك"، وانتحل صفة فتاة في بداية تعارفه معها.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل.

محاولات التقارب والخداع

أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم بدأ في استدراج المجني عليها بعدما تقرّب منها تدريجيًا، مدعيًا أنه فتاة ويبحث عن صديقة، ثم أقنعها بإعطائه رقم هاتفها المحمول، وبدأ في التواصل معها عبر "واتساب"، موهمًا إياها برغبته في الارتباط بها، في ظل غياب رقابة الأسرة وتهاونها في متابعة استخدام الطفلة للإنترنت.

رسائل جنسية وطلبات فاضحة

أظهرت التحقيقات أن المتهم أرسل للطفلة رسائل تحتوي على صور وتلميحات جنسية، محاولًا دفعها لتصوير نفسها في أوضاع خادشة للحياء، ثم إرسال تلك الصور إليه، وقد تجاوبت الطفلة لبعض الوقت تحت تأثير الخوف والضغط، إلى أن أخبرت والدتها بما جرى.

تحرك الأسرة وبلاغ رسمي

توجّهت والدة الطفلة إلى الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات، وقدّمت بلاغًا رسميًا ضد المتهم، وبالفعل، تحركت الأجهزة الأمنية وأجرت تحريات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه.

الأدلة الرقمية تدينه

جاء في تقرير الفحص الفني لهاتف المتهم أن هناك محادثات مع المجني عليها عبر "ماسنجر" و"واتساب"، تتضمن عبارات تحرش واستدراج، كما عُثر داخل الهاتف على ملف خاص محمي بكلمة مرور، يحتوي على صور عارية للمجني عليها وفتيات أخريات.

المحكمة: جريمة مكتملة تستحق الردع

اعتبرت المحكمة أن سلوك المتهم ينطوي على استغلال بشع لقاصر في سن الطفولة، وانتهاك صارخ لخصوصيتها، مؤكدة أن العقوبة تهدف إلى ردع مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تتزايد مع غياب الوعي الرقمي وضعف الرقابة الأسرية.

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