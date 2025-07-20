الأمن الوطني يكشف مخطط خلية حسم الإرهابية وأبرز جرائمها

نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في إحباط مخطط تخريبي جديد لخلية «حسم» الإرهابية، التي كانت تعتزم تنفيذ أعمال عنف وإثارة الفوضى في البلاد، وأسفرت العملية الأمنية عن مقتل عنصرين من الخلية خلال تبادل لإطلاق النار، إلى جانب استشهاد مواطن وإصابة ضابط شرطة، ويرصد الموجز التفاصيل.

سجل إجرامي حافل لخلية «حسم» الإرهابية

كشفت التحقيقات الأمنية أن خلية «حسم» متورطة في عدد من العمليات الإرهابية الكبرى، أبرزها:

محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

محاولة استهداف الطائرة الرئاسية عام 2019.

بث مقاطع فيديو تحريضية بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

اغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، ضابط قسم شرطة النزهة.

التخطيط لاستهداف شخصيات عامة ومؤسسات حيوية.

عملية أمنية نوعية تنتهي بمقتل الإرهابيين

بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، داهمت قوات إنقاذ الرهائن التابعة للأمن الوطني شقة سكنية في القاهرة تحصن بها أفراد الخلية، وأثناء الاقتحام، بادر الإرهابيون بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه القوات والمدنيين، مما أسفر عن استشهاد مواطن كان يمر بالمنطقة وإصابة ضابط شرطة حاول إنقاذه، وردت القوات على مصدر النيران، ما أدى إلى مصرع عنصري الخلية.

فيديو تحريضي مصوَّر خارج مصر

أوضح بيان وزارة الداخلية أن عناصر «حسم» قاموا بتسجيل مقطع فيديو دعائي للترويج لأفكارهم الإرهابية في إحدى الدول المجاورة، ضمن محاولاتهم لإشعال الفوضى في مصر.

استمرار التصدي للمخططات الإرهابية

أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي الحاسم لكل أشكال الإرهاب، بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، لضمان استقرار وأمن الوطن وحماية المواطنين من المخاطر.

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