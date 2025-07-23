مدبولي: قانون الإيجار القديم قيد التنفيذ ولا مساس بالمستأجرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بدأت رسميًا في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، موضحًا أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، بما يراعي مصلحة الطرفين ويحافظ على النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن القانون لن يُطبق بشكل مفاجئ أو تعسفي، بل سيتم بشكل تدريجي ومنضبط، موضحًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة إعداد اللائحة التنفيذية التي ستوضح آليات التطبيق ومواعيده وضوابطه التفصيلية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مدبولي: لا ضرر على المستأجرين

شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على أن الدولة حريصة على عدم الإضرار بالمواطنين المستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا أن هناك حوارًا مجتمعيًا سيُجرى حول آليات التنفيذ، لضمان العدالة وحماية الفئات الأضعف.

وأوضح أن الحكومة تراعي تمامًا أن كثيرًا من الأسر تقيم في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم منذ عشرات السنين، ولن تسمح بأي قرارات تهدد استقرار هذه الأسر أو تعرضها للطرد.

اللائحة التنفيذية ستُحسم خلال أسابيع

بحسب مصادر حكومية، من المنتظر أن تنتهي اللجنة المختصة من إعداد اللائحة التنفيذية خلال أسابيع قليلة، على أن تُعرض لاحقًا على مجلس الوزراء تمهيدًا لنشرها رسميًا وبدء تطبيق أحكام القانون.

ومن المنتظر أن تحدد اللائحة تفاصيل مثل:

القيمة الإيجارية الجديدة وآلية زيادتها

المدد الزمنية لتوفيق الأوضاع

المعايير الاجتماعية للحماية

ضوابط الإخلاء أو التعويض عند الضرورة

تحديث تشريعي يُنهي أزمات متراكمة

ويُعد تعديل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا وتأثيرًا اجتماعيًا، حيث ظلت العلاقة الإيجارية لعقود دون تعديل، ما تسبب في أزمات بين الملاك والمستأجرين، وتسعى الدولة من خلال هذا التحديث التشريعي إلى تحقيق التوازن وتحفيز الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والإنساني.

تطوير شامل للسكن في إطار العدالة الاجتماعية

أشار رئيس الوزراء إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يأتي ضمن خطة الدولة الأشمل لـتطوير ملف السكن في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد العقارية.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحفيز المواطنين على ترميم العقارات القديمة واستثمارها بشكل قانوني وآمن، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة، ويُسهم في حل أزمة الإسكان، خاصة في المناطق الحضرية المكدسة.

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