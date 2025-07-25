تفاصيل الحد الأدنى للدخل لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لكل فئات المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، والتي تتضمن تخصيص عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية.

وقد حددت الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الحد الأدنى المقبول للدخل الشهري للراغبين في التقديم ضمن هذه المبادرة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الشروط بين فئات المستفيدين.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

الحد الأدنى للدخل حسب الفئة

وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية، فإن الحد الأدنى للدخل المطلوب للتقديم في المشروع للفئة محدودة الدخل يبدأ من 3,500 جنيه شهريًا ،أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فيُشترط أن يكون الدخل الشهري 12,000 جنيه كحد أدنى للفرد، وقد يصل حتى 25,000 جنيه للأسرة.

وتهدف هذه الاشتراطات إلى التأكد من قدرة المتقدمين على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية الخاصة بالوحدة السكنية، في ظل تقديم دعم مباشر وغير مباشر عبر نظم التمويل العقاري المدعوم بفائدة مخفضة وفترات سداد تمتد حتى 20 عامًا.

فرص التمويل والتقديم

تشمل المبادرة وحدات كاملة التشطيب بمساحات متفاوتة تبدأ من 75 مترًا وحتى 110 أمتار، وتتوزع على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، أبرزها أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، والعبور الجديدة.

ويُتاح التقديم إلكترونيًا من خلال موقع صندوق الإسكان، بعد تحميل كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، ثم استكمال المستندات المطلوبة التي تشمل ما يثبت الدخل الشهري، مع ضرورة ألا يكون سبق للمتقدم الحصول على وحدة مدعومة من الدولة.

نظام الدعم

توفر الدولة دعمًا ماليًا يصل إلى 60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، إضافة إلى دعم سعر الفائدة من خلال المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بنسبة تبدأ من 3% حتى 8%، وفقًا للبرنامج الذي يندرج تحته المتقدم.

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