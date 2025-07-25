تنسيق الجامعات ودرجات الحرارة وسخرية ترامب من اعتراف ماكرون بفلسطين.. أهم أخبار الجمعة

توجد اليوم العديد من الاخبار المختلفة والمهمة التي يبحث عن الكثير منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي واخبار عن الطقس وغيرها يقوم موقع الموجز بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية على مدار الساعات الأخيرة، حيث تبقى دائماً عيناً ساهرة على كل الأحداث، وتضمن عددًا من الأخبار الهامة أبرزها ، ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تسجل 43 درجة وجنوب الصعيد 46.

تستمر البلاد في التعرض لموجة شديدة الحرارة، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها بدءًا من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل إلى 43 درجة بالقاهرة، و46 درجة بجنوب الصعيد.

تنسيق الجامعات 2025.. 75 رغبة متاحة للطلاب على الموقع الإلكترونى

أعلن مكتب التنسيق أن عدد الرغبات المتاحة أمام الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة، ضمن إجراءات تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2025.

ترامب يسخر من اعتراف ماكرون بدولة فلسطين ويصفه بـ"عديم الوزن"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الاعتراف بدولة فلسطين، قائلًا إن هذه التصريحات "لا وزن لها" ولا تحمل أي تأثير فعلي.

"ناسا": كويكب بحجم برج بيزا يقترب من الأرض الإثنين المقبل

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن اقتراب كويكب يُدعى "2025 OW" من الأرض يوم الإثنين المقبل، ويبلغ قطره نحو 210 أقدام، أي ما يعادل مبنى مكوّن من 15 طابقًا تقريبًا.

أحمد هشام يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسلاح ويضمن ميدالية لمصر

تأهل اللاعب المصري أحمد هشام لنصف نهائي منافسات السيف ببطولة العالم للسلاح المقامة في جورجيا، بعد فوزه على منافسه الإيطالي بنتيجة 15-8، ليضمن بذلك ميدالية لصالح مصر.

نتنياهو: نبحث بدائل للإفراج عن الرهائن وإنهاء حكم حماس

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بأن حركة حماس تُمثّل العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن حكومته تبحث بدائل للإفراج عن الرهائن وإنهاء سيطرة الحركة على القطاع.

السمسمية.. آلة تراثية مصرية تنطلق من القناة إلى العالمية

تُعد آلة السمسمية جزءًا أصيلًا من التراث الشعبي بمحافظات القناة، حيث تحظى بعشق خاص من مختلف الأعمار، وتحولت من رمز محلي إلى عنصر فلكلوري يُمثل مصر في المحافل الثقافية العربية والدولية.

بايرن ميونخ يرفع عرضه إلى 67 مليون يورو لضم لويس دياز

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ الألماني قدّم عرضًا جديدًا بقيمة 67 مليون يورو إلى نادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مصطفى شلبي ينضم مبكرًا لمعسكر البنك الأهلي في برج العرب

فضّل مصطفى شلبي، لاعب البنك الأهلي الجديد المنتقل من الزمالك، الانتظام المبكر في معسكر الفريق المقام ببرج العرب، رغم أن المعسكر سينتهي خلال 72 ساعة، ليبدأ تدريباته مع الفريق مبكرًا.

75 رغبة متاحة للطلاب في تنسيق الجامعات 2025

أكد مكتب التنسيق مجددًا أن موقع التنسيق الإلكترونى يتيح للطلاب تسجيل 75 رغبة عند التقديم للجامعات خلال تنسيق العام الدراسي الجديد 2025.

11 شهيدًا في غزة بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد 11 فلسطينيًا، بينهم 4 ممن كانوا في انتظار المساعدات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

الزمالك يترقب الموقف النهائي لأحمد عبد القادر مع الأهلي

يتابع نادي الزمالك عن كثب مصير أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، وسط أنباء عن نية إدارة الأهلي تسويقه خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات المدرب خوسيه ريبيرو.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مفتي القدس من داخل المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين نصر دبلوماسي

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يُعد انتصارًا للدبلوماسية الفلسطينية، وذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

الجيزة توضح موقفها من ضبط "الاسكوتر الكهربائي للأطفال"

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا توضيحيًا بشأن توجيهات المحافظ عادل النجار المتعلقة بضبط الاسكوتر الكهربائي الخاص بالأطفال من الشوارع، في إطار الحفاظ على السلامة العامة.

الأهلي يواجه البنزرتي التونسي الليلة وديًا بمعسكر طبرقة

يلتقي فريق النادي الأهلي مساء اليوم مع نظيره البنزرتي التونسي في مباراة ودية ضمن معسكره التحضيري للموسم الجديد، والمقام بمدينة طبرقة في تونس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025.. وعيار 21 يسجل 4855 جنيهاً

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4855 جنيهًا، وسجل عيار 18 مبلغ 3972 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37080 جنيهًا.

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