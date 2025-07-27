استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.. تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار المواد الغذائية استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق المصرية والمحال التجارية، وذلك في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات رقابية مشددة وآليات فعالة لضبط الأسواق.

ويستعرض موقع "الموجز" في هذا التقرير قائمة محدثة لأبرز أسعار اللحوم، والأسماك، والدواجن، والخضروات، والفواكه، مع الإشارة إلى احتمالية وجود فروق طفيفة في الأسعار من منطقة لأخرى.



أسعار اللحوم داخل الأسواق المصرية

الكندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

اللحوم البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

عِرق الفلتو: 430 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

اللحمة المفرومة: من 330 إلى 440 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا/كجم

اللحم الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

اسعار اللحوم داخل المنافذ الحكومية

الكندوز: 360 جنيهًا/كجم

السجق البلدي: 235 جنيهًا/كجم

الضأن: 420 جنيهًا/كجم

الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

اللحمة المفرومة: 240 جنيهًا/كجم

اللحوم البلدي الطازجة: 350 جنيهًا/كجم

أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية:

الفراخ البيضاء (بورصة): من 65 إلى 66 جنيهًا/كجم – وتُباع في الأسواق من 75 إلى 76 جنيهًا/كجم

الفراخ الساسو (بورصة): من 102 إلى 103 جنيهًا/كجم – وفي الأسواق من 112 إلى 113 جنيهًا/كجم

الفراخ البلدي: من 119 إلى 120 جنيهًا/كجم – وتصل للمستهلك بسعر من 129 إلى 130 جنيهًا/كجم

البانيه: من 200 إلى 210 جنيهات/كجم

أسعار كرتونة البيض داخل المحلات التجارية

البيض الأحمر (جملة): 130 جنيهًا – وللمستهلك: 140 جنيهًا

البيض الأبيض (جملة): 126 جنيهًا – وللمستهلك: 136 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بالاسواق المصرية:

(يُضاف على الأسعار من 10 إلى 15 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة)

البلطي الصغير: 72.8 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: 94.6 جنيهًا/كجم

البلطي الممتاز: 105.97 جنيهًا/كجم

فيليه بلطي: 183.75 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 127.07 جنيهًا/كجم

مكرونة سويسي: 122.26 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: 104.31 جنيهًا/كجم

حدادي: 83.33 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: 134.57 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 162.5 جنيهًا/كجم

السبيط: 342.3 جنيهًا/كجم

الجمبري وسط: 330.16 جنيهًا/كجم

الجمبري الجامبو: 498.73 جنيهًا/كجم

شعور: 200 جنيهًا/كجم.

أسعار الخضروات داخل الأسواق المصرية:

البطاطا: 15 جنيها/كجم

الملوخية: 20 جنيها/كجم

الفاصوليا: 20 جنيها/كجم

البامية: 40 جنيها/كجم

ورق العنب: 50 جنيها/كجم

الجزر: 10 جنيها/كجم

الكوسة: 10 جنيها/كجم

القلقاس: 30 جنيها/كجم

الطماطم: 8 جنيها/كجم

الثوم: 25 جنيها/كجم

البصل الأحمر: 10 جنيها/كجم

البصل الأبيض: 8 جنيها/كجم

البطاطس: 10 جنيها/كجم

الباذنجان: 5 جنيها/كجم

الشطة الحامية: 20 جنيها/كجم

الفلفل الحامي: 20 جنيها/كجم

الفلفل الحلو: 40 جنيها/كجم

الفلفل الألوان: 40 جنيها/كجم

الليمون: 20 جنيها/كجم

الخيار: 15 جنيها/كجم

الكرنب: من 10 إلى 15 جنيها/كجم (حسب الحجم)

الكابوتشي: من 3.5 إلى 5 جنيها/كجم

أسعار الفاكهة داخل الأسواق المصرية :

الكنتالوب: من 10 إلى 20 جنيها/كجم

البطيخ الأحمر: من 10 إلى 15 جنيها/كجم

البطيخ الأصفر: من 30 إلى 40 جنيها/كجم

الشمام: من 20 إلى 25 جنيها/كجم

العنب: من 30 إلى 50 جنيها/كجم

التفاح البلدي: من 40 إلى 50 جنيها/كجم

التفاح المستورد: من 80 إلى 120 جنيها/كجم (حسب المنشأ)

الخوخ: من 40 إلى 70 جنيها/كجم

البرقوق: من 80 إلى 100 جنيها/كجم

الموز: من 30 إلى 40 جنيها/كجم

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة السوق، مع احتمالية التغير على مدار اليوم وفقًا لحركة العرض والطلب.

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