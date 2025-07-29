سموزي الخوخ.. مشروب صيفي منعش وصحي على طريقة الشيف محمد جمال

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثير من الأشخاص عن مشروبات طبيعية منعشة تمد الجسم بالطاقة وتُنعش الحواس. ويُعد سموزي الخوخ من أكثر المشروبات التي تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للكبار والصغار على حد سواء.

ويقدم الشيف محمد جمال طريقة سهلة وسريعة لتحضير سموزي الخوخ في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية، دون الحاجة إلى شراء العصائر الجاهزة المحلاة بالسكر أو المواد الحافظة.

ويعرض لكم الموجز طريقة عمل سموزي عصير الخوخ في المنزل بخطوات سهلة.

فوائد عصير الخوخ الصحية

الخوخ فاكهة صيفية غنية بالعناصر الغذائية المهمة، أبرزها فيتامين C الذي يعزز صحة البشرة والمناعة، وفيتامين A المهم لصحة العيون، كما يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الألياف، مما يساهم في تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء.

وتشير دراسات غذائية إلى أن عصير الخوخ يساهم في:

ترطيب الجسم خاصة خلال موجات الحر.

خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحمي القلب.

دعم الجهاز المناعي ومحاربة الجذور الحرة.

تنقية البشرة ومنحها مظهرًا صحيًا.

الوقاية من الإمساك بفضل الألياف الطبيعية.

مكونات سموزي الخوخ

لتحضير كوب منعش من سموزي الخوخ، ستحتاجين إلى:

1 كيلو من الخوخ الطازج الناضج.

كوب ماء بارد.

سكر حسب الرغبة (أو ملعقة عسل أبيض كبديل صحي).

طريقة التحضير

اغسلي الخوخ جيدًا وقومي بتقطيعه مع نزع البذور.

ضعي نصف الكمية في الخلاط مع الماء والسكر، وامزجي حتى تحصلي على عصير ناعم.

أضيفي الكمية المتبقية وشغلي الخلاط لثوانٍ فقط، لتبقى قطع صغيرة من الفاكهة في القوام.

اسكبي العصير في أكواب، وأضيفي مكعبات الثلج لمزيد من الانتعاش.

نصائح إضافية للطعم المثالي

أضيفي ملعقة زبادي لتحصلي على قوام كريمي غني.

بضع قطرات من عصير الليمون تُضفي نكهة مميزة وتحافظ على لون العصير.

زيّني الأكواب بشرائح من الخوخ الطازج لمظهر جذاب.

وبهذه الخطوات السهلة، يمكنك تقديم مشروب صحي ولذيذ لعائلتك، يُنعشهم في الصيف ويدعم صحتهم بمكونات طبيعية 100%.

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