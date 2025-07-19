غذاء متكامل في طبق واحد.. طريقة تحضير البليلة على أصولها

تُعد البليلة المصرية واحدة من أشهى وأبسط الأكلات التي تُحضر من القمح الكامل، وتُقدم كوجبة إفطار خفيفة أو عشاء صحي ومغذٍ، خاصة للأطفال وكبار السن، وتتميز هذه الوجبة بمذاقها اللذيذ وسهولة هضمها، فضلاً عن فوائدها الصحية الكثيرة.

ويعرض لكم الموجز طريقة عمل البليلة.

المكونات الأساسية للبليلة

كوب من القمح الكامل (قمح مقشور أو غير مقشور حسب الرغبة)

4 أكواب من الماء

نصف كوب من اللبن الحليب

سكر حسب المذاق

رشة فانيليا

مكسرات للتزيين (جوز هند، زبيب، بندق، لوز)

خطوات التحضير

غسل القمح جيدًا بالماء أكثر من مرة، ثم يُنقع في الماء لمدة 6 ساعات أو يُفضل تركه منقوعًا طوال الليل.

في صباح اليوم التالي، يُصفى القمح ويُسلق في كمية مناسبة من الماء على نار هادئة حتى ينضج تمامًا ويطرى.

بعد النضج، يُضاف اللبن والسكر والفانيليا ويُترك المزيج يغلي لمدة 5-10 دقائق مع التقليب.

تُسكب البليلة في أطباق التقديم، وتُزين بالمكسرات حسب الرغبة.

يمكن تقديمها ساخنة في الشتاء أو باردة في الصيف حسب التفضيل.

فوائد البليلة الصحية

غنية بالألياف: تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة طويلة.

مصدر للطاقة: القمح يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة ببطء.

تقوي المناعة: اللبن والمكسرات يحتويان على البروتينات والفيتامينات المهمة لصحة الجسم.

مناسبة للدايت: عند تقليل السكر واستخدام لبن خالي الدسم، تصبح وجبة مثالية للأنظمة الغذائية.

نصيحة إضافية

لزيادة القيمة الغذائية، يمكن إضافة القرفة أو العسل الطبيعي بدلاً من السكر، واستخدام اللبن النباتي (مثل لبن اللوز أو الشوفان) للنباتيين أو من يعانون من حساسية الألبان.

البليلة للريجيم والأنظمة الصحية

تُعد البليلة خيارًا مثاليًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فهي تحتوي على نسب منخفضة من الدهون المشبعة، وغنية بالألياف التي تُشعر بالشبع لفترة طويلة، كما يمكن التحكم في مكوناتها بسهولة، باستخدام لبن خالي الدسم، والاستغناء عن السكر أو استبداله بالعسل أو سكر الدايت، لتصبح وجبة مثالية تناسب الدايت وتمنح الطاقة دون زيادة في السعرات الحرارية.

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