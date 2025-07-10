مع ارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة وتزايد القلق من المواد الحافظة والإضافات الصناعية، بدأ كثير من الأسر المصرية في العودة إلى تحضير الكاتشب في المنزل كخيار موفر وآمن، خاصة للأطفال، و الكاتشب البيتي أصبح لا يقتصر على كونه إضافة شهية للطعام، بل بات يعكس وعيًا غذائيًا جديدًا لدى المستهلكين، يجمع بين التوفير والصحة.

وفيما يلي ،يعرض إليكِم الموجز طريقة عمل الكاتشب في البيت بطريقة موفرة وصحية، بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ.

طريقة عمل الكاتشب في البيت.. اقتصادي وصحي بدون مواد حافظة

المكونات:

1/2 كيلو طماطم حمراء ناضجة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري لزيادة القوام)

3 ملاعق كبيرة خل أبيض

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/4 ملعقة صغيرة بصل بودرة

رشة قرفة (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

1/2 كوب ماء

طريقة التحضير:

تقطيع وسلق الطماطم:

اغسلي الطماطم وقطّعيها، ثم اسلقيها مع الماء حتى تطرى.

الخلط والتصفية:

اخلطي الطماطم، وصفيها للتخلص من القشور والبذور.

الطهي بالتوابل:

أعيدي الخليط إلى القدر، وأضيفي معجون الطماطم والتوابل والخل والسكر. اتركيه على نار هادئة حتى يغلظ القوام.

الحفظ:

احفظي الكاتشب في برطمان زجاجي نظيف داخل الثلاجة، واستخدميه خلال 2–3 أسابيع.

نصائح مهمة:

تحكّمي في الحلاوة أو الحموضة حسب ذوقك.

رشة من الخل البلسمي أو السماك المدخن تضيف نكهة مميزة.

آمن للأطفال وخالٍ من أي مواد صناعية

خيار مثالي للأمهات ومرضى الحساسية

يُعد الكاتشب المنزلي خيارًا مثاليًا للأمهات اللواتي يسعين لتقديم طعام صحي وآمن لأطفالهن، خاصة ممن يعانون من الحساسية تجاه المواد الحافظة أو الألوان الصناعية، كما أنه مناسب لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم أو السكر، إذ يمكن التحكم في نسب المكونات بدقة، وتؤكد العديد من الأمهات أن تحضير الكاتشب في المنزل بات جزءًا من ثقافة "الأكل النظيف" التي بدأت تنتشر في البيوت المصرية، مع تزايد الوعي بمخاطر المضافات الكيميائية الموجودة في المنتجات الجاهزة.

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