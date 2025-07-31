وزير الأوقاف يطلق أكبر منصة إعلامية رقمية ويكشف تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"

منصة الأوقاف الرقمية: حجر الزاوية لبناء خطاب ديني عصري

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن تدشين أكبر منصة إعلامية رقمية متخصصة في الخطاب الديني المعاصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير أدوات التواصل الديني باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وأكد الأزهري أن المنصة الرقمية تمثل نقلة نوعية في العمل الدعوي، حيث تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتضم أكثر من 60 ألف صفحة تمت مراجعتها علميًا، لتكون مصدرًا موثوقًا وآمنًا للمعرفة الإسلامية في مواجهة الكم الهائل من المحتوى المغلوط المنتشر عبر الفضاء الإلكتروني.

مراحل تطوير المنصة ومحتواها

أوضح وزير الأوقاف أن النسخة الحالية من المنصة هي نسخة مقروءة، على أن يتم خلال الأشهر المقبلة إنتاج محتوى مرئي ومسموع يسهل تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج تدريبي متكامل عبر المنصة تحت عنوان "أيقونة التدريب"، يستقبل المتدربين بداية من يناير وحتى يونيو المقبل.

كما كشف عن خطة لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول يونيو 2026، بهدف دعم المحتوى الديني المسموع والمرئي، وتوليد مواد معرفية موثقة بعد مراجعة علمية دقيقة، إضافة إلى إنشاء مكتبة رقمية كبرى متعددة اللغات، تشمل الإنجليزية، الفرنسية، اليابانية، الصينية، ولغات جنوب شرق آسيا.

مبادرة "صحح مفاهيمك": مشروع وطني شامل

وفي سياق متصل، أعلن وزير الأوقاف عن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى مواجهة الظواهر السلبية داخل المجتمع المصري عبر خطاب ديني معاصر.

وأوضح أن الوزارة تعاونت مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لرصد أكثر من 45 ظاهرة مجتمعية، من بينها التنمر، إدمان المواقع الإباحية، السير عكس الاتجاه، ورشق القطارات بالحجارة، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل أول مشروع وطني ديني قيمي اجتماعي متكامل.

أهداف المبادرة وآليات تنفيذها

شدد الأزهري على أن المبادرة تسعى لإحداث "اشتباك حقيقي" بين الخطاب الديني وقضايا المجتمع، عبر إشراك خبراء علم النفس والاجتماع وشباب مؤثرين لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وستُنفذ فعاليات المبادرة من خلال مراكز الشباب، قصور الثقافة، وفعاليات ميدانية مباشرة، مع إتاحة جميع الأنشطة عبر ركن خاص بالمنصة الرقمية لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

المنصة الرقمية: أقسام متعددة ورسالة عالمية

تضم المنصة ستة أقسام رئيسية تشمل:

ملفات المناسبات الوطنية والدينية.

مكتبة شاملة في مختلف أبواب الشريعة.

ركن مخصص لمبادرة "صحح مفاهيمك".

قسم للتعامل مع الترندات والقضايا الراهنة.

توثيق تاريخ وزارة الأوقاف ورموزها.

تعريف بالمساجد التاريخية والوزراء السابقين.

وأكد الأزهري أن الهدف هو تحويل المنصة إلى أكبر منصة إسلامية عالمية تخاطب المسلمين في كل أنحاء العالم، خاصة في المناطق النائية، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة للفلبين ولقائه بممثلين عن أكثر من 15 مليون مسلم هناك، حيث لمس رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر.

متابعة وتقييم مستمر

اختتم وزير الأوقاف كلمته بالإشارة إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" ستنطلق رسميًا قريبًا لمدة عام كامل، مع متابعة دورية لقياس الأثر الاجتماعي ومدى الاستجابة، تمهيدًا لإطلاق موسم ثانٍ في حال نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل توقيع بروتوكول آليات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة للأوقاف



الباحثة ياسمين مصطفي.. معلومات لا تعرفها عنها بعد تكريم وزير الأوقاف لها

