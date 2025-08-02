أبرز الأخبار المحلية والعالمية ليوم السبت 2 اغسطس 2025

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🔷 مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال يوليو

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا، بشأن تدخلات اللجنة خلال شهر يوليو 2025، في الاستجابة للاستغاثات الطبية وإنقاذ الحالات الحرجة.

🔷 "الوطنية للانتخابات": مشاركة المصريين بالخارج تعكس وحدة الصف

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة ومن دون معوقات، مشيدًا بالإقبال كرسالة قوية على تماسك الشعب.

🔷 وزارة النقل تستقبل طلبات الانضمام لبرنامج تأهيل السائقين

أعلنت وزارة النقل، من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج المجاني لتدريب سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، والمقرر انطلاقه السبت 16 أغسطس 2025، تحت شعار: "سائق واعٍ.. لطريق آمن".

🔷 تنسيق المرحلة الأولى 2025: الطب قد يتوقف عند 93.5%

يغلق مساء اليوم موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الأولى، وسط توقعات بأن يسجل الحد الأدنى لكليات الطب نحو 93.5%. ومن المنتظر إعلان النتائج رسميًا خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي عقب الاعتماد.

🔷 الرعاية الصحية: 79 مليون خدمة طبية ضمن التأمين الصحي الشامل

أقرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، الحساب الختامي وتقارير الأداء عن العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى تقديم نحو 79 مليون خدمة طبية للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

🔷 اليوم.. غلق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي أن اليوم السبت 2 أغسطس، هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، على أن يُغلق الموقع الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً بشكل نهائي.

🔷 وزير العمل يسلم عقود توظيف في البوسنة والهرسك

في خطوة لدعم فرص العمل بالخارج، سلّم وزير العمل محمد جبران 40 عقد عمل كدفعة أولى لشباب اجتازوا الاختبارات المطلوبة للعمل في قطاع المقاولات بدولة البوسنة والهرسك.

🔷 "التنمية المحلية": تدريب مكثف للعاملين بالمراكز التكنولوجية في الفيوم

تلقت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، تقريرًا من إدارة الحوكمة بالوزارة حول المرور الميداني على مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم، ضمن خطة رفع كفاءة الكوادر وتطوير الأداء الخدمي.

🔷 مجزرة جديدة في غزة.. 35 شهيدًا في قصف استهدف متجمعًا للمساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة شمال قطاع غزة، حيث استهدفت تجمعًا لمنتظري المساعدات في محور زيكيم، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

🔷 الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وأجواء حارة ورطبة نهارًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد، مع أجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار، وظهور سحب منخفضة ومتوسطة على بعض المناطق الشمالية.

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