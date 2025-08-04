حصاد الأحد 3 أغسطس 2025.. أبرز الأخبار المحلية والعالمية

في إطار التغطية الإخبارية المتواصلة، ترصد "الموجز" أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية والعربية والدولية خلال الساعات الأخيرة من يوم الأحد 3 أغسطس 2025، وذلك من خلال تقرير شامل يسلّط الضوء على الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تصدرت المشهد.

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وفيما يلي أبرز العناوين والتطورات التي نتابعها معكم :



🔷 رئيس الوزراء: تخطينا الأزمات ونمضي في طريق الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استطاعت تجاوز تحديات اقتصادية جسيمة شهدتها السنوات الماضية بفعل الأزمات الإقليمية والعالمية. وأوضح أن البلاد حققت نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع ملحوظ في معدلي التضخم والبطالة، مضيفاً أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

🔷 وزير الخارجية: مصر الحصن المنيع للقضية الفلسطينية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تظل السند الحقيقي والداعم الثابت للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن الجهود المصرية مستمرة دون انقطاع لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

🔷 بتكليفات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات جواً فوق غزة

نفذت القوات المسلحة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمليات إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بقطاع غزة والتي يصعب الوصول إليها براً، عبر 9 طائرات نقل عسكري خلال الأيام الثلاثة الماضية، في استمرار واضح للدور المصري الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

🔷 نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. الحد الأدنى للطب 93.12%

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية الطب 93.12%، وطب الأسنان 92.65%، والهندسة 89.84%، والتخطيط العمراني 88.75%، كما سجلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 89.84%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور قيادات الوزارة.

🔷 الهلال الأحمر المصري: قوافل "زاد العزة" تواصل العطاء لليوم السادس

أكد الهلال الأحمر المصري استمرار إرسال قوافل المساعدات الغذائية تحت شعار "زاد العزة" إلى قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، في إطار تنسيق وطني شامل لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

🔷 وزارة التعليم: استمرار فحص تحويلات الثانوية حتى نهاية أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار استقبال وفحص طلبات تحويل طلاب المرحلة الثانوية حتى 31 أغسطس الجاري، مع التأكيد على التزام الإدارات التعليمية بالإجراءات المنظمة والمعتادة في هذا الشأن.

🔷 خط إنتاج جديد لأبراج الكهرباء.. انطلاقة صناعية من قلب حلوان

افتتحت الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم الأحد خط إنتاج جديد لأبراج كهرباء الجهد العالي والفائق داخل مصنع الطائرات بحلوان، في خطوة تهدف إلى توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

🔷 تحذير من وزارة النقل: التزموا بحارة الأتوبيس الترددي

ناشدت وزارة النقل السائقين بعدم التعدي على المسار المخصص للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، محذرة من أن استخدام هذه الحارة من قبل المركبات الأخرى يعيق كفاءة المنظومة ويزيد من الحوادث المرورية.

🔷 سوداني عائد: مصر وحدها فتحت لنا أبوابها

في لفتة إنسانية، أعرب أحد العائدين إلى السودان عن امتنانه العميق لمصر، قائلاً: "كل الدول أغلقت أبوابها في وجهنا، إلا مصر احتضنتنا، وظلت المعابر مفتوحة أمامنا"، موجهاً الشكر للشعب المصري على كرم الضيافة.

🔷 "شاكر محظور" خلف القضبان مجدداً بتهمة تعاطي المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية عن توجيه تهمة جديدة لليوتيوبر المعروف باسم "شاكر محظور"، بعد ضبطه بتهمة تعاطي مواد مخدرة، إلى جانب اتهامات سابقة تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

🔷وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة مستوطنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اقتحم المسجد الأقصى المبارك بصحبة عدد من أنصاره، في انتهاك جديد للوضع القائم بالقدس.

🔷 الطقس اليوم .. حرارة مرتفعة ورطوبة مزعجة بالقاهرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نهاراً على أغلب الأنحاء اليوم الإثنين 4 أغسطس، مع أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للحرارة ليلاً، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 35 درجة مئوية.



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