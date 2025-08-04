وزير التموين: خفض حقيقي في أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية

اجتماع موسع لبحث حلول لضبط أسعار السلع

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين العام، وعدد كبير من المسؤولين والتجار والمصنّعين.

وأكد الوزير أن اللقاء يقوم على المصارحة والشفافية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

المواطن المصري في قلب المبادرات

وخلال كلمته، أشاد وزير التموين بصبر المواطن على التبعات الناتجة عن التقلبات السعرية خلال الفترات الماضية، والتي جاءت نتيجة تحديات مالية وجيوسياسية، وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من حكومة وقطاع خاص للعمل معًا لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

آليات لضمان خفض حقيقي للأسعار

أوضح الوزير أنه يجب العمل على وضع آليات عملية تحقق خفضًا ملموسًا في السعر النهائي للسلع، مؤكدًا دعم الحكومة لأي مبادرة تخدم هذا الهدف بشرط أن تتم عبر آليات السوق الحر.

كما استعرض نتائج عدد من المبادرات السابقة التي ركزت على السلع الأساسية مثل السكر والزيوت، والتي ساهمت بالفعل في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن.

دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية

شدد الوزير على الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تعمل كمصنّع وتاجر في بعض السلع، مشيرًا إلى نجاحها في تنفيذ مبادرات مؤثرة ساعدت على خفض الأسعار، لاسيما في سلعتَي السكر والزيت. كما أشار إلى نجاح أسواق "اليوم الواحد" في كسر حلقات التداول وتقليل الفجوة السعرية لصالح المستهلك.

موقف الغرف التجارية: تخفيض هوامش الربح

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار والمصنعين يقفون جنبًا إلى جنب مع الحكومة، معلنًا استعدادهم لتخفيض هوامش الربح بما يحقق التوازن بين تكلفة السلعة وقدرة المواطن الشرائية. كما طالب بإزالة أي معوقات قد تعطل نجاح المبادرات وتعزيز كفاءة الأسواق.

غرفة القاهرة التجارية: "كتف في كتف" مع الدولة

وفي سياق متصل، عقد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا طارئًا مع الشُعب التجارية النوعية لمناقشة آليات المساهمة في مبادرة خفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشدد العشري على أهمية شعور المواطن بانخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن الغرفة ستطلق عروض وتخفيضات موسعة عبر الأوكازيون والمعارض السلعية لدعم المواطن وإنعاش التجارة الداخلية.

تصريحات جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار بشكل ملموس، موضحًا أن الهدف هو تمكين المواطن من الاستفادة المباشرة من مؤشرات التعافي الاقتصادي، خاصة مع انخفاض سعر الدولار مؤخرًا أمام الجنيه.

التزام كامل بتطبيق الاتفاقات

وفي ختام الاجتماعات، أعلن الحضور التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والانخراط في مبادرات حقيقية لتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

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