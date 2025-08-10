صرف 2.3 مليار جنيه إعانات للعمال.. إليك التفاصيل



أعلن مجلسا إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق تمويل التدريب والتأهيل عن حجم الإنفاق منذ تأسيسهما وحتى الآن، والذي تجاوز مليارات الجنيهات، لدعم مئات الآلاف من العمال وتطوير مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات.

وينشر الموجز في هذه السطور تفاصيل إنفاق صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو الآتي.

اجتماع صندوق إعانات الطوارئ للعمال

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماعه اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 حتى الآن 2 مليار و319 مليونًا و800 ألف جنيه، دعمًا لـ 429 ألفًا و301 عامل يعملون في 3991 منشأة.

اجتماع صندوق إعانات الطوارئ

دعم العمال خلال العام المالي الأخير



خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، أنفق الصندوق 94 مليونًا و800 ألف جنيه لدعم 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة، وذلك وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون الخاصة بمنح الإعانات.

وأكد المجلس استمرار الصندوق في مساندة العمال بالمنشآت المتأثرة بالأزمات الطارئة، لضمان استمرار عجلة الإنتاج في المصانع والشركات.

أعضاء الصندوق

حماية اجتماعية للعمال

أوضح المجلس أن الصندوق تأسس بهدف توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المنشآت التي تواجه أزمات داخلية أو خارجية، بما يحافظ على استقرار سوق العمل ودعم الإنتاج الوطني.

91 مليون جنيه لدعم التدريب المهني خلال عام

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل، أن إنفاق الصندوق من 1 يوليو 2024 حتى 1 يوليو 2025 بلغ 91 مليونًا و845 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما أنفقه منذ تأسيسه عام 2003 إلى 325 مليونًا و780 ألف جنيه، على دعم منظومة التدريب المهني.

اجتماع صندوق تمويل التدريب

تطوير مراكز التدريب وتنمية المهارات

أكد المجلس استمرار تمويل الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني، وإنشاء وتطوير المراكز والوحدات التدريبية بالتعاون مع الشركاء، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التدريب وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

كما ناقش المجلس البنود التنظيمية والمالية المرتبطة بعمل الصندوق لضمان استدامة نشاطه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.