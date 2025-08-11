مدبولي يزور الأردن لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين ، مطار العلمين الدولي متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان ، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، للمشاركة في الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

برنامج الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات

تنطلق الاجتماعات غداً الثلاثاء، برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، يعقبها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات متعددة، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع.

إرادة سياسية لتعزيز العلاقات

أكد مدبولي أن انتظام انعقاد هذه اللجنة يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتطوير العلاقات، خاصة في الجانب الاقتصادي.

اقرأ أيضا : 11 قرارًا مهمًا من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم

وزير الكهرباء يبحث مع مدير روساتوم ورئيس العربية للتصنيع مستجدات المشروع النووي