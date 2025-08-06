11 قرارًا مهمًا من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم

في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والخدمات للمواطنين، ويستعرض الموجز التفاصيل

اتفاق لتعزيز قدرات وزارة التخطيط

أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، لدعم الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحقيق نتائج أفضل في إدارة التمويلات التنموية.

إضافة برامج أكاديمية جديدة بجامعة كندية في مصر

وافق المجلس على تعديل قرار إنشاء مؤسسة "الجامعات الكندية في مصر"، ليشمل برامج دراسات عليا وبكالوريوس جديدة في مجالات التعليم، الآداب، العلوم، والهندسة، من بينها ماجستير التعليم، دكتوراة علم النفس، وبرامج في العلوم البيئية والهندسة المستدامة.

تعديلات على تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

أقر مجلس الوزراء تعديلات على قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، لتشمل تمويل مشروعات الصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء، مع السماح باستخدام الأموال في صيانة المباني والمرافق.

عرض القوائم المالية للتأمين الاجتماعي

اطّلع المجلس على القوائم المالية وتقارير الأداء الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، لمتابعة حجم الاستثمارات وكفاءة الأداء.

تنفيذ 2320 وحدة سكنية بالغردقة

اعتمد مجلس الوزراء تنفيذ مشروع يضم 116 عمارة بإجمالي 2320 وحدة سكنية بنظام الإسكان المتوسط، في مدينة الغردقة، بالإضافة إلى خدمات تجارية بمساحة 15 ألف متر مربع، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

أولوية تخصيص وحدات سكنية جديدة

وافق المجلس على منح أولوية التخصيص لعدد من المتقدمين السابقين ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 7" في منطقتي تل وردة بدمياط والغردقة، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين.

تعاقد لتوريد وجبات لمستشفى الأزهر بدمياط

أجاز المجلس التعاقد بين مستشفى طب الأزهر والجمعية التعاونية الاستهلاكية لتوريد وجبات جاهزة للعاملين والمرضى لمدة عام كامل لضمان انتظام الخدمة الغذائية.

اعتماد محضر فض منازعات الاستثمار

صادق مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم 115، لبحث وحل عدد من الملفات الاستثمارية.

متابعة شفافية التعاقدات الاقتصادية

وافق المجلس على إصدار كتاب دوري يلزم أكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، تعزيزًا للشفافية والمنافسة العادلة.

نتائج تجربة الوجبات المدرسية الساخنة بالفيوم

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير المرحلة التجريبية لتقديم وجبات مدرسية ساخنة بمحافظة الفيوم، والتي شملت 9 مدارس ابتدائية واستفاد منها أكثر من 10 آلاف تلميذ، وأظهرت تحسنًا ملحوظًا في الحضور والتركيز وانخفاض معدلات التسرب الدراسي.

إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

ناقش المجلس خطة إنشاء برنامج وطني جديد للتمكين الاقتصادي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى دمج أسر "تكافل وكرامة" القادرة على العمل في أنشطة إنتاجية، عبر أدوات مثل القروض الصغيرة، الادخار الرقمي، التدريب المهني، والتأمين متناهي الصغر، مع ربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي المستدام.

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