مدبولي يستقبل رئيس فيتنام بالعاصمة الإدارية ويؤكد: نتطلع لاستنساخ تجربة التنمية الفيتنامية

في خطوة تؤكد التوجه المصري نحو توسيع آفاق التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "لوونج كوونج" والوفد المرافق له، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاق الشراكة الشاملة بين البلدين.

لقاء رفيع المستوى لتعزيز التعاون

شارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث حضر من الجانب المصري وزراء ونواب وزارات معنية بالتنمية والصناعة والدفاع والتعليم والزراعة، فيما ضم الوفد الفيتنامي وزراء الدفاع والخارجية والتعليم، إضافة إلى قيادات بارزة في الحزب الشيوعي الفيتنامي.

مدبولي: الشراكة الشاملة نقلة نوعية في العلاقات

رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالرئيس الفيتنامي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي بدأت منذ عام 1963، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في التعاون المصري الفيتنامي، خاصة بعد الاتفاق على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة، تشمل مجالات الزراعة، التصنيع، التجارة، الاستثمار، والتعليم، وغيرها.

وأشار مدبولي إلى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفيتنامي يعكس أهمية هذه الشراكة، مؤكداً دعم مصر الكامل لتفعيل التعاون المشترك، وتطلّعها لاستنساخ النموذج الفيتنامي في التنمية الاقتصادية.

مقترحات مصرية لتعميق التعاون

وخلال اللقاء، طرح رئيس الوزراء عدة مقترحات لتعزيز التعاون، من أبرزها:

إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري فيتنامي.

تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

دعم التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة.

تشجيع دخول الشركات الفيتنامية إلى السوق المصرية.

التعاون في التعليم عبر المنح الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية والأزهر الشريف.

طلب دعم فيتنام لترشيح الدكتور خالد عناني لمنصب مدير عام اليونسكو.

إشادة فيتنامية بالتطور المصري ودعوة رسمية لزيارة هانوي

من جانبه، أعرب الرئيس الفيتنامي "لوونج كوونج" عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، مشيدًا بالتطور العمراني والحضاري الذي تشهده البلاد، وبخاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير الذي وصفه بـ"رمز العصر الحديث".

كما أكد الرئيس الفيتنامي التزام بلاده بتفعيل اتفاق الشراكة الشاملة، مقترحًا:

تسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

تبادل الوفود الرسمية وزيارات رجال الأعمال.

فتح الأسواق أمام السلع الزراعية من كلا الجانبين.

تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل التحول الرقمي والطاقة.



وفي نهاية اللقاء، وجه الرئيس الفيتنامي دعوة رسمية للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام، مؤكداً تطلع بلاده لتوسيع التنسيق السياسي والدولي مع مصر.

تكليف رسمي من رئيس الوزراء

في ختام اللقاء، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتكليف وزارة الخارجية والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الشراكة الشاملة مع فيتنام، بما يضمن تحويل التفاهمات إلى مشروعات فعلية تخدم مصالح البلدين.

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