مدبولي يتابع مع رئيس اقتصادية قناة السويس نتائج زيارة الصين واستثمارات بقيمة 8.6 مليار دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة تطورات عدد من ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الهيئة تقريرًا مفصلًا عن نتائج زيارته الترويجية الأخيرة إلى عدد من المقاطعات الصينية، والتي جرت في الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري، ضمن جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المتقدمة ، والخدمات اللوجستية.



وأشار إلى أن الزيارة أثمرت عن توقيع 6 عقود استثمارية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات بقيمة 117.5 مليون دولار، مع عدد من كبار المستثمرين الصينيين.

كما استعرض وليد جمال الدين الأداء المالي للهيئة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الإيرادات الفعلية بلغت 11.425 مليار جنيه، بينما وصل الفائض المحقق إلى 8.487 مليار جنيه، وهو ما يعكس النمو المتصاعد في نشاط الهيئة خلال السنوات الأخيرة.

جهود الهيئة الترويجية ساهمت في جذب تعاقدات استثمارية

وأوضح أن جهود الهيئة الترويجية منذ العام المالي 2022/2023 وحتى يونيو 2025 ساهمت في جذب تعاقدات استثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار موزعة على 297 مشروعًا، منها 286 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا بقيمة 7.09 مليار دولار، و11 مشروعًا في قطاع الموانئ البحرية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ المشروعات في مناطق العين السخنة والقنطرة غرب، حيث نجحت الهيئة في استقطاب شركات عالمية للاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الطاقة النظيفة، والصناعات الإلكترونية، والدوائية، ومكونات السيارات.



كما تم تنفيذ 31 مشروعًا بالقنطرة غرب على مساحة 2 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات بلغ 799 مليون دولار، وفّرت نحو 45 ألف فرصة عمل، مع استمرار تطور الإنشاءات في مشروعات استثمارية لشركات أجنبية كبرى.

رئيس الهيئة يستعرض تطورات الاستثمارات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الهيئة تطورات الاستثمارات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، والتي تُعد أحد أبرز المواقع المستقبلية لإنشاء مجتمع عمراني يعتمد على اقتصاد المعرفة، ويستهدف الصناعات عالية التقنية.



وأشار إلى أن الهيئة تسعى لجذب استثمارات في مجالات مثل: أشباه الموصلات، والصناعات الإلكترونية، والخلايا الشمسية، ومراكز التدريب المهني، وصناعات السيليكا ومواد البناء الحديثة، مؤكدًا نجاح الهيئة في تأمين استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 43 مليون دولار في هذه المجالات الحيوية.

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