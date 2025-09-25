علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن بعد خطابه القوي بالأمم المتحدة

في خطوة لافتة تعكس التقدير والدعم للمواقف العربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، رسالة إشادة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عقب خطابه أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي هاجم فيه السياسات الاستفزازية للاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من مخطط “إسرائيل الكبرى” وانتهاكاتها المتواصلة بحق شعوب المنطقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

إشادة علاء مبارك بخطاب الملك عبد الله الثاني

أعرب علاء مبارك عن إعجابه الكبير بكلمة العاهل الأردني، معتبرًا أنها من أقوى الخطابات التي أُلقيت في الأمم المتحدة هذا العام.

وقال مبارك في منشور عبر منصة “إكس”:

“خطاب ملك الأردن الملك عبد الله الثاني أمام الأمم المتحدة جاء بكلمات واضحة وقوية، ومن أفضل من تحدثوا.”

وتأتي هذه الرسالة عقب الكلمة التي ألقاها الملك عبد الله، والتي تضمنت انتقادات حادة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الاستيطانية والتوسعية، مؤكداً أن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" لا يمكن أن يتحقق إلا بانتهاك سيادة الدول المجاورة، وهو ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.

ملك الأردن: الاستفزازات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة

في كلمته، وصف الملك عبد الله أفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة بأنها "استفزازية" واستمرارها "غير مقبول"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لترسيخ فكرة “إسرائيل الكبرى” على حساب حقوق الدول العربية.

وقال الملك:

“لا يمكن أن تتحقق هذه المزاعم إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي الدول المجاورة، وهذا أمر مرفوض تمامًا.”

وتساءل:

“هل كان العالم سيتعامل باللامبالاة نفسها إذا ما أطلق زعيم عربي دعوة مشابهة؟”

دعوة لتحرك دولي وإنهاء الوهم

دعا الملك عبد الله المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه تجاه حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن إسرائيل لا ترغب في السلام ولا تسعى إليه، بل تواصل تقويض كل أسس الحلول الممكنة.

وأضاف:

“على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة شريك راغب في السلام، فهي على العكس تمامًا تدفن فكرة الدولة الفلسطينية عمدًا.”

وأشار الملك إلى أن ممارسات الاحتلال تجاوزت حدود فلسطين لتطال لبنان وإيران وسوريا وتونس، وأخيرًا قطر، محذرًا من أن الخطابات العدائية التي تستهدف المسجد الأقصى قد تشعل حربًا دينية عالمية لا تسلم منها أي دولة.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق لا جدال فيه

أكد الملك عبد الله أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل، وليس مكافأة تمنح للفلسطينيين.

وتساءل:

“متى سنطبق المعايير ذاتها على الجميع؟ متى سنعترف بالفلسطينيين كشعب له نفس الحقوق والطموحات؟”

وشدد على أن العبث بالوضع التاريخي والقانوني للقدس قد يؤدي إلى صراع عالمي خطير، مؤكدًا أن الأمن لن يتحقق إلا بتطبيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيلية آمنة.

إشادة عربية ودعوات لموقف موحد

رسالة علاء مبارك للعاهل الأردني تعكس دعمًا شعبيًا عربيًا واسعًا للموقف الأردني الرسمي من القضية الفلسطينية، وتبرز أهمية الخطاب العربي الموحد في مواجهة سياسات الاحتلال التي تتحدى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التفاعل في وقت تتزايد فيه التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، ما يجعل من الأصوات العربية الواضحة مثل خطاب الملك عبد الله الثاني محورًا رئيسيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض المخططات التوسعية الإسرائيلية.



خطاب العاهل الأردني في الأمم المتحدة مثّل رسالة حاسمة ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأعاد التأكيد على أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ووقف الانتهاكات المستمرة، إشادة علاء مبارك بهذا الخطاب تعكس إجماعًا عربيًا على ضرورة التصدي لمخطط “إسرائيل الكبرى” والدفاع عن السيادة وحقوق الشعوب في المنطقة.

