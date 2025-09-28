منتدى الذرة العالمي يكشف عن أحدث أوعية ضغط المفاعلات VVER-1200 في مصر وتركيا

أحدث أوعية ضغط المفاعلات VVER-1200 في مصر وتركيا... خلال حفل المنتدى، أُطلقت عبر الفيديو شحنةٌ لأحدث أوعية ضغط المفاعلات VVER-1200 للوحدة الأولى في محطة الطاقة النووية "الضبعة" (مصر) والوحدة الرابعة في محطة الطاقة النووية "أكويو" (تركيا).

وحضر مراسم الشحنة عبر الفيديو من سانت بطرسبرغ كلٌّ من إيغور كوتوف، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في شركة روساتوم، ومحمد رمضان، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ صُنعت معدات المحطة النووية التركية في محطة أتوماش بمدينة فولغودونسك (منطقة روستوف)، بينما صُنعت معدات محطة الطاقة النووية المصرية في محطة إيزورا بسانت بطرسبرغ. وبُثّت على الهواء مباشرة إرسال القوافل التي تحمل المعدات من مختلف المناطق الروسية على قناة VDNKh. وقد أُطلقت هذه القوافل بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود مصطفى كمال عصمت، ونائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ظافر دميرجان، وأليكسي ليخاتشوف.

قال إيغور كوتوف: "يُعدّ شحن مفاعلين نوويين دفعةً واحدة حدثًا هامًا لمصنعي الآلات في روساتوم ولشركائنا، إن شحن قلب وحدة الطاقة الأولى في محطة الضبعة للطاقة النووية إلى جمهورية مصر العربية يفتح فصلًا جديدًا في تعاوننا طويل الأمد، بينما يُؤكد شحن المفاعل الرابع لمحطة أكويو للطاقة النووية إلى جمهورية تركيا سمعتنا كمصنّع موثوق للمعدات عالية التقنية، والتي نُسلّمها في الوقت المحدد، مع تزايد الطلب على الكهرباء النظيفة، تُصنّع منشآتنا في الوقت نفسه 22 مجموعة من المعدات لمحطات الطاقة النووية في روسيا والخارج، وعلى مدى 80 عامًا من عمر الصناعة النووية في روسيا، قمنا بتصنيع 250 مفاعلًا".

كان الشحن المتزامن لمفاعلين نوويين من مدينتين مختلفتين هو الأول من نوعه في تاريخ الصناعة النووية الروسية.

وقد شُحنت أحدث مفاعلات الجيل الثالث+ VVER-1200 النووية المخصصة لمحطات الطاقة النووية في مصر وتركيا إلى مواقع البناء في صناديق مزينة بأنماط تجمع بين الزخارف الشعبية الروسية وتصورات الفهم العلمي الحديث للنموذج الميكانيكي الكمومي للذرة، هذا ويستمر المنتدى حتى 28 سبتمبر.

