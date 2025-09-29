وزير العمل يقود حملات تفتيش بالعاصمة الإدارية.. صور

تستهدف وزارة العمل تعزيز بيئة العمل الآمنة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، حيث قاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية موسعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة الوزارة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

حملات تفتيش بالعاصمة الإدارية

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، تفقد الوزير عدداً من مواقع العمل لمتابعة التزام المنشآت باستخدام مهمات الوقاية وتطبيق معايير السلامة المهنية بما يحافظ على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج. ووجّه بوقف العمل في بعض المنشآت غير الملتزمة إلى حين تصحيح أوضاعها، مع تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين لرفع الوعي بمبادئ السلامة المهنية.

وزير العمل

ورافق الوزير خلال الجولة خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والدكتور محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

استمرار المتابعة في المحافظات

وأكد جبران أن حملات التفتيش ستستمر في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة، بما يعزز توفير بيئة عمل لائقة ويحافظ على أرواح العمال ويضمن الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.

تسليم عقود عمل جديدة

وفي سياق متصل، شهد وزير العمل من مكتبه بالعاصمة الإدارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم عقود عمل نظمتها مديريات العمل في 26 محافظة، بإجمالي أكثر من 700 فرصة عمل داخل شركات القطاع الخاص، معظمها لذوي الهمم.

تسليم عقود العمل

متابعة تنفيذ العقود

وجّه الوزير مديري المديريات بمتابعة تنفيذ العقود الموقعة، والتأكد من تطبيق شروط العمل وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تعزيز التعاون المستمر مع القطاع الخاص لدعم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال. كما شدد على الاستمرار في الحملات التفتيشية لمراجعة تراخيص عمل الأجانب وصحة عقود العمل.

حضور الفعاليات

شارك في فعاليات تسليم العقود خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل.

وزير العمل

استمرار اختبارات المرشحين للعمل بالأردن

من جانب آخر، أكد وزير العمل، استمرار الاختبارات ، للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا ، للعمل بالأردن ،في مجالات التفصيل والخياطة وصناعة البلاستيك .

وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والادارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية ، وحوافز ،ومزايا اجتماعية وصحية.