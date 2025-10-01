سحب دواء زايلون فورت من الأسواق.. هيئة الدواء المصرية توضح الأسباب

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشوراً تحذيرياً بسحب مستحضر زايلون فورت (Xilone forte syrup 100ml) من الأسواق، وهو من إنتاج الشركة الأوروبية للأدوية، ويحمل رقم التشغيلة 5521028،

وأكدت الهيئة أن القرار جاء بعد ورود إفادة من الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة يتم تداولها في الأسواق، وهو ما استدعى التدخل العاجل لحماية المرضى وضمان سلامة الدواء المتداول.

ويبين الموجز استخدامات زايلون فورت الطبية في السطور التالية

يُستخدم دواء زايلون فورت في علاج العديد من الحالات المرضية، خاصة الأمراض المرتبطة بالحساسية الشديدة والتي يصعب السيطرة عليها بالعلاجات التقليدية، ومن أبرز استخداماته:

علاج التهابات المفاصل الروماتويدية وبعض أنواع التهابات المفاصل الأخرى.

معالجة التهابات الجلد المزمنة مثل الصدفية.

السيطرة على التهاب القولون التقرحي.

التخفيف من أعراض الحساسية الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى.



إجراءات هيئة الدواء المصرية للحفاظ على سلامة المواطن المصري

أوضحت الهيئة أن الإجراءات التصحيحية شملت وقف تداول المستحضر المقلد بعقار زايلون فورت، مع ضبط وتحريز الكميات التي تم اكتشافها في السوق، وأكدت أن هذا التحذير يخص فقط التشغيلات الواردة في المنشور، ولا ينطبق على المستحضر الأصلي المتداول بشكل رسمي.

كيفية التأكد من سلامة العبوة

شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة توخي الحذر من العبوات المشكوك في جودتها، وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر:

الخط الساخن 15301.

الموقع الإلكتروني للهيئة: www.edaegypt.gov.eg.

كما نصحت المرضى بالرجوع إلى الصيدلي المختص للتأكد من العبوة في حال وجود أي شكوك حول الدواء.



تحذير للمواطنين ورسالة طمأنة إلى المواطنين

وجهت الهيئة رسالة طمأنة إلى المواطنين بأن الإجراءات تأتي في إطار الرقابة الصارمة على سوق الدواء في مصر، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المرضى وضمان وصول الأدوية الآمنة فقط.

