لبنى ونس: بعض النجوم اتعاملوا معايا إني أدنى منهم لأني خياطة

كشفت الفنانة لبنى ونس جانبًا من حياتها الشخصية والمهنية، حيث أكدت أنها لجأت لمهنة الخياطة لسنوات عديدة باعتبارها مصدر دخل أساسي، ليساعدها على تحسين ظروفها المعيشية وتوفير حياة كريمة.

تصريحات لبنى ونس

وقالت لبنى ونس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ست ستات" يرصدها موقع الموجز إن حبها لمهنة الخياطة لم يمنعها من مواجهة صعوبات كثيرة فيها، مشيرة إلى أن دخولها مجال التمثيل لم يكن سهلًا، خاصة بعدما شعرت أن بعض النجوم لم يتقبلوا عملها السابق، وأضافت: "بعد ما شاركت في التمثيل بعض النجوم اتعاملوا معايا إني أدنى منهم لأني خياطة.. بصولي بشكل غير إنساني وده كان بيضايقني نفسيًا".

وأكدت أنها اعتادت منذ طفولتها الاعتماد على نفسها، قائلة: "أنا اتربيت على إن القرش اللي بجيبه بعرقي ومجهودي أفضل من إني أمد إيد"، لكنها أوضحت أنها تعرضت لمواقف سلبية من بعض زملائها داخل الوسط الفني، معلقة: "فيه زملاء اتعاملوا معايا بشكل سيئ وقالولي كلام سيئ جدًا".

ورغم ذلك، شددت ونس على أنها لم تفقد يقينها بعدالة الله، وأضافت: "حمدت ربنا إنه جابلي حقي من غير ما أعمل حاجة.. أنا معملتش حاجة غلط لما اشتغلت".

واختتمت حديثها متطرقة إلى تجربتها في عرض أعمالها على بعض الأشخاص داخل الوسط، قائلة: "لما كنت بعرض عليهم شغلي كنت بفكر بمبدأ إنهم ناس معاهم فلوس.. لكن اتضح إن اللي مش معاهم فلوس أفضل منهم".

