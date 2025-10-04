أشرف زكي: "كنت بقبل ضيف شرف عشان ييجي منها شوية فلوس وأشبع رغبتي في التمثيل"

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية السابق، عن كواليس علاقته بالمخرج محمد سامي وتأثير مسؤوليات النقابة على مسيرته الفنية، وذلك خلال حواره مع الإعلامي "معتز الدمرداش" في برنامج "ضيفي".

تصريحات أشرف زكي

وأوضح أشرف زكي خلال تصريحاته التي يرصدها موقع الموجز أن محمد سامي وعده بالعودة للعمل الفني بمجرد أن يفرغ من مهام النقابة، قائلاً: "محمد سامي قالي: لما تسيب النقابة هتشتغل معايا".

وروى موقفاً طريفاً جمعه بالمخرج هادي الباجوري، حين عرض عليه بطولة مسلسل بشرط منع دخول الهاتف المحمول إلى موقع التصوير، موضحاً: "قالي في مسلسل هديك بطولته، بس في حاجة: الموبايل مش هيدخل اللوكيشن، وفعلاً اشتغلت مع محمد سامي وكان برضو بيمنع دخول التليفون".

وتطرق أشرف زكي إلى الصعوبات التي يواجهها الفنان عندما يكون ذهنه مشغولًا بأعباء إدارية، قائلاً: "أنا مثلا ممكن أكون بصور برنامج ويقولوا نقف دقيقة، في الدقيقة دي أفتح التليفون ألاقي كوارث.. التمثيل مش كده، التمثيل محتاج تركيز لأنك بتعيش حالة".

وأشار أشرف زكي إلى أنه اضطر أحيانًا لقبول أدوار ضيف شرف لأسباب مادية وشخصية، وأضاف: "كنت بقبل ضيف شرف عشان ييجي منها شوية فلوس وأشبع رغبتي في التمثيل، لكن التمثيل محتاج تفرغ ذهني كامل".

وكان أشرف زكي قد أعلن مؤخراً استقالته رسميًا من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدًا أنه أنجز واجبه النقابي على أكمل وجه خلال فترة صعبة، مع الحفاظ على دعمه للفنانين واستمراره في أعماله الفنية بين المسرح والدراما والسينما.

