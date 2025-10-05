بيان عاجل من وزير العمل بشأن إجازة الخميس 9 أكتوبر في القطاع الخاص

أصدر محمد جبران وزير العمل بيانًا عاجلًا اليوم، بشأن موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن يوم الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بدلًا من يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وعيد القوات المسلحة.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل أجرًا مضاعفًا أو يُمنح يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي يوضع في ملفه الوظيفي، وذلك وفقًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل.

إصدار الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2025

أوضحت وزارة العمل في الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025 أن القرار يهدف إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في مختلف قطاعات الدولة، بما يعكس الأهداف الاجتماعية والوطنية لهذه المناسبات.

الكتاب الدوري

وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات ومديري المديريات بنشر أحكام الكتاب، ووضعها موضع التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات.

تهنئة وزير العمل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

تقدَّم وزير العمل بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله أن يعيدها على الوطن بالمزيد من الأمن والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما وجّه التهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل رمزًا للفخر والإرادة المصرية.

نصر أكتوبر وبناء الجمهورية الجديدة

أشار الوزير إلى أن ذكرى السادس من أكتوبر 1973 تظل لحظة فارقة في تاريخ الأمة، حين عبر الجيش المصري قناة السويس وحطم خط بارليف، مستعيدًا الأرض والكرامة.

وأضاف أن الدولة المصرية تواصل اليوم عبورًا جديدًا نحو الجمهورية الجديدة في ظل قيادة الرئيس السيسي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، لتؤكد مصر مجددًا قدرتها على مواجهة الصعاب والتصدي للشائعات المغرضة.

استمرار البناء والعمل من أجل المستقبل

أكد الوزير أن مصر ماضية في طريق البناء والتعمير، وتطوير الصناعة والاقتصاد، مع تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للمواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن العمل والإنتاج هما الطريق الحقيقي للعبور الجديد، مستندًا إلى سواعد العمال المصريين الذين يمثلون نموذجًا في الإتقان والعطاء من أجل مستقبل أفضل.