القصة الكاملة لاحتجاز طفل في ماسورة غاز بـ الجيزة.. بيان رسمي مثير

احتجاز طفل في ماسورة غاز.. في واقعة أثارت قلق وفزع الأهالي، تلقت أجهزة محافظة الجيزة بلاغًا عن اختفاء طفل بقرية ناهيا، وادّعى بعض أصدقائه أنه محتجز داخل ماسورة غاز ومع انتشار الخبر بين السكان، تحركت الأجهزة المعنية بسرعة قصوى للتحقق من المعلومة وإنقاذ الطفل المحتمل.

وينشر الموجز في هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول حقيقة احتجاز طفل في ماسورة غاز بقرية ناهيا وأول بيان رسمي من محافظة الجيزة حول الواقعة.

طفل ماسورة الغاز

تحرك فوري من الحماية المدنية وشركة الغاز

أكدت محافظة الجيزة أنه بمجرد تلقى الأجهزة المعنية لبلاغ اختفاء طفل داخل ماسورة غاز، انتقلت على الفور فرق الحماية المدنية والإسعاف وفريق من شركة الغاز إلى موقع البلاغ، حيث وجدوا ماسورة يبلغ طولها نحو 120 مترًا وقطرها 37 سم. وتم تقطيع الماسورة إلى ستة أجزاء متتالية لفحصها بعناية والتأكد من خلوها تمامًا.

وبعد ساعات من الجهود الدقيقة، كشفت المعاينة سلبية البلاغ بالكامل، وتأكد عدم وجود أي طفل داخل الماسورة.

ماسورة الغاز

المحافظة: نتعامل مع كل بلاغ بمنتهى الجدية

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أكد أن أجهزة المحافظة تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ يتعلق بسلامة المواطنين، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الحماية المدنية ودقتها في تنفيذ المهام حتى التأكد من الحقيقة.

كما ناشدت المحافظة المواطنين تحري الدقة وعدم تداول الشائعات قبل التحقق من صحتها، حفاظًا على الجهود والإمكانات العامة.

ماسورة الغاز

حملات متواصلة ضد مخالفات البناء في الجيزة

وفي سياق متصل، واصل المحافظ توجيهاته المشددة لرؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الرقابة على أعمال البناء المخالفة، خصوصًا خلال الفترات المسائية والعطلات التي تشهد عادة محاولات لتجاوز القوانين.

فقد تمكنت أجهزة المحافظة خلال حملات مكثفة من ضبط 3 حالات بناء مخالف في نطاق حي الوراق، شملت شدات خشبية وأعمال تجهيز لسقوف أدوار مخالفة، إضافة إلى مخالفات بكرداسة تم التعامل معها فورًا عبر إيقاف الأعمال وإزالة التعديات ومصادرة المعدات.

وأكد المحافظ أن الجيزة لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالنظام العمراني أو التعدي على أراضي الدولة، مشددًا على استمرار الحملات على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع العشوائيات.