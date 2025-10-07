وزير الكهرباء يعلن عن استثمار 15 مليار جنيه فى سيناء لإقامة 27 محطة محولات

استثمار 15 مليار جنيه فى سيناء لإقامة 27 محطة محولات.. تزامنا مع احتفالات الدولة بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، وفى ضوء خطة إعادة البناء والتنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء، وفى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرامج العمل لإتاحة الطاقة الكهربائية وتوفيرها كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمتكاملة وإقامة المشروعات القومية للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة دعم وتطوير وتحديث شبكة النقل للكهرباء على الجهود العالية والفائقة ومجريات التنفيذ الخاصة بمشروعات التقوية وزيادة القدرة على استيعاب الطاقات والقدرات التوليدية الجديدة وضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى شمال وجنوب سيناء.

الموجز ينقل التفاصيل، حيث راجع الدكتور محمود عصمت خطة العمل فى المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليا والتى بلغت 27 محطة محولات جهد فائق وجهد عالى، وكذلك مستجدات تنفيذ الأعمال فى 4 محطات جهد عالى وفائق يجرى العمل عليها حاليا، بالاضافة إلى تنفيذ 3517 كيلو متر دوائر على الجهدين العالى والفائق باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه، وبإجمالي جهود تصل إلى 8232 ميجا فولت، لنقل التيار الكهربائي وتوصيل التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة والاستخدامات، سيما عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية فى سيناء، وضمان الاستقرار والاستمرارية بتطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة القومية للكهرباء، واستعرض مجريات التنفيذ لأعمال إنشاء 3 محطات محولات جهد فائق بإجمالى سعات 1425 م.ف.أ ، ومحطة محولات جهد عالى بإجمالى سعات 120 م.ف.أ من بينهم محطة محولات روافع سيناء 1 جهد 220/66/22 ك.ف سعة (3×175 + 6×40) م.ف.أ، ومحطة محولات روافع سيناء 3 جهد 66/11 ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ ،لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة

أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى إطار خطة تحقيق أمن الطاقة وضمان استدامتها كأساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة والتى يجرى العمل عليها فى جميع المحافظات، سيما فى محافظات سيناء والتى تشهد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتنمية الشاملة عمرانيا وصناعيا وزراعيا وغيرها، موضحا زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحا تحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، مضيفا أن توفير الطاقة لكافة الاستخدامات أحد أهم الأولويات التى نعمل عليها لجذب الاستثمارات "والكهرباء" تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة.

رفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات

أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مشيرا إلى جهود تحسين كفاءة الشبكة والعمل على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة فى سيناء.

وشدد على الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات

