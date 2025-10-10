انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة تنفيذًا لاتفاق شرم الشيخ للسلام

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من بعض مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لبنود اتفاق شرم الشيخ بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية،

وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اللواء 188 واللواء السابع بدأوا بالتحرك نحو خارج القطاع.

الموافقة الحكومية

أعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على اتفاق شرم الشيخ، الذي ينص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وفقًا لما أعلن عنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.



تأكيد التهدئة واستقرار الأوضاع

يأتي الانسحاب في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الهدوء والاستقرار في قطاع غزة بعد أسابيع من التوتر العسكري، ويشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ الاتفاق الكامل بين الجانبين.



متابعة ميدانية

شهدت بعض المناطق التي تم الانسحاب منها تواجد دبابات ومعدات عسكرية إسرائيلية أثناء مغادرتها، حيث وثقت وسائل الإعلام عدة صور لتلك العمليات، في مؤشر على التزام الاحتلال بخطوات تنفيذ الاتفاق.



