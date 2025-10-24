لكل المحافظات .. تعرف على مواعيد الأذان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

يحرص المسلمون في جميع أنحاء الجمهورية على متابعة مواعيد الصلاة بدقة، خاصة في يوم الجمعة، لما له من مكانة دينية مميزة، حيث تتزامن صلاة الظهر مع خطبة الجمعة التي يتسابق الكثيرون للحضور إليها مبكرًا.

وفي هذا الإطار، يواصل موقع «الموجز» تقديم خدماته اليومية للقراء، بنشر مواقيت الصلاة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، تسهيلًا على المواطنين للتعرف على المواعيد الصحيحة لكل محافظة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:14 م، العشاء 7:32 م.

الجيزة: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:33 م.

القليوبية (بنها): الفجر 5:38 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:31 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:46 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:37 م.

مرسى مطروح: الفجر 5:55 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:09 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:48 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:33 م.

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:31 م.

الزقازيق: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:30 م.

طنطا: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:14 م، العشاء 7:32 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:10 م، العشاء 7:28 م.

السويس: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:09 م، العشاء 7:27 م.

العريش: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:44 م، المغرب 6:05 م، العشاء 7:22 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:33 م.

المنيا: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:17 م، العشاء 7:34 م.

أسيوط: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:32 م.

سوهاج: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:14 م، العشاء 7:31 م.

قنا: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:27 م.

أسوان: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:33 م، العصر 3:47 م، المغرب 6:10 م، العشاء 7:26 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:07 م، العشاء 7:23 م.

مرسى علم: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:26 م، العصر 3:41 م، المغرب 6:03 م، العشاء 7:19 م.

الصلاة.. راحة القلب وسكينة الروح

الصلاة ليست مجرد فريضة، بل طاقة إيمانية تُنعش القلب وتُهذب النفس.

هي طريق الطمأنينة والاتزان، وبها يحيا الإنسان مطمئنًا مهما اشتدت هموم الحياة.

