فينيسيوس جونيور يشعل الجدل في الكلاسيكو.. وكروس يدافع عنه بقوة

فينيسيوس جونيور.. النجم البرازيلي يغضب من قرار الاستبدال وأسطورة ريال مدريد يصف تصرفه بـ"الإنساني والطبيعي"

فينيسيوس جونيور يغادر الملعب غاضبًا بعد استبداله أمام برشلونة

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل مجددًا بعد تصرفه الغاضب أثناء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حين قرر المدرب تشابي ألونسو استبداله في الدقيقة 70 من المباراة، وانفعل فينيسيوس جونيور فور رؤية رقمه على لوحة التبديل، وأظهر علامات الصدمة والاستياء، قبل أن يغادر أرض الملعب متجهًا مباشرة إلى غرف الملابس دون مصافحة مدربه أو الجلوس على مقاعد البدلاء، ويرصد الموجز التفاصيل.

وعادت الكاميرات لتلتقط النجم البرازيلي بعد دقائق قليلة بوجه متجهم وملامح غاضبة، بينما ردد كلمات تعبر عن رفضه للقرار، في مشهد أثار موجة من النقاش بين جماهير ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى تصرفه "غير احترافي" ومن دافع عنه باعتباره "رد فعل عاطفي طبيعي".

توني كروس: "أتفهم ما فعله فينيسيوس جونيور"

من جانبه، دافع الألماني توني كروس، زميل فينيسيوس السابق في ريال مدريد، عن اللاعب البرازيلي، مؤكداً أن تصرفه جاء من شدة الحماس والرغبة في القتال داخل الملعب.

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية:

"عندما تلعب مباراة استثنائية مثل الكلاسيكو، من الطبيعي أن تنفعل عند استبدالك. فينيسيوس جونيور قدم أداءً رائعًا، وأنا أتفهم تمامًا ما شعر به".

وأضاف كروس:

"ربما لم يكن عليه مغادرة الملعب مباشرة، لكن الحكم على الموقف من الخارج ليس عادلاً. من يعيش اللحظة داخل الملعب، أمام 80 ألف متفرج، يفكر بعاطفته لا بعقله".

وأكد النجم الألماني أن العلاقة بين فينيسيوس جونيور ومدربه تشابي ألونسو لن تتأثر، مشيراً إلى أن "ألونسو كلاعب سابق يفهم تماماً هذه الانفعالات، ولن يضخم الموقف".

ألونسو يرد بهدوء على غضب فينيسيوس جونيور

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قلل تشابي ألونسو من أهمية الواقعة، مؤكدًا أن ما حدث من فينيسيوس جونيور "جزء طبيعي من التوتر في مباريات الكلاسيكو".

وقال المدرب الإسباني:

"فينيسيوس لاعب مهم للغاية. كان رائعاً طوال اللقاء، وسنتحدث داخل الفريق عن ما حدث، لكن لا داعي للتهويل. هذه المشاعر جزء من كرة القدم".

وأضاف:

"كل لاعب يختلف في شخصيته، لكن في النهاية الجميع يعمل لمصلحة ريال مدريد".

فينيسيوس جونيور محور الجدل في مدريد

تصرف فينيسيوس جونيور لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق أن أبدى استياءه في أكثر من مباراة بعد استبداله، مما جعل بعض التقارير الإسبانية تتحدث عن "تراكمات نفسية" لدى اللاعب بسبب تكرار الأمر.

وتشير مصادر مقربة من النادي إلى أن ألونسو يخطط لعقد جلسة خاصة مع فينيسيوس لتهدئة الأجواء، خصوصاً بعد أن أصبح الجناح البرازيلي أحد أعمدة الفريق الأساسية إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي.

كروس يشيد بذكاء ريال مدريد في الفوز بالكلاسيكو

واختتم كروس حديثه بإشادة خاصة بأداء الفريق الملكي، قائلاً:

"ريال مدريد لعب بذكاء كبير واستغل نقاط ضعف برشلونة. الفوز كان مستحقاً تماماً، وربما كانت النتيجة أكبر لولا إهدار بعض الفرص".

وأكد أن الفريق الحالي يمتلك "شخصية البطل" بفضل لاعبين مثل فينيسيوس جونيور الذين يصنعون الفارق في المباريات الكبرى.

