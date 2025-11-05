أمازون مصر تطلق موسم تخفيضات 11.11 بعروض هائلة من 7 إلى 12 نوفمبر

انطلاق موسم تخفيضات 11.11 .. أعلنت أمازون مصر عن انطلاق موسم تخفيضات 11.11 والذي يمتد من 7 إلى 12 نوفمبر، ليمنح عملاءها فرصة الاستمتاع بمئات الآلاف من العروض على أكثر من 30 فئة من المنتجات، وتشمل العروض الإلكترونيات، والأزياء، والجمال، والأجهزة المنزلية والمطبخ، إضافةً إلى السلع الاساسية اليومية من علامات تجارية محلية وعالمية، من بينهما علامات تجارية انضمت حديثاً إلى أمازون مصر، مثل ديورافيت، فور بيد ، كاراجا، المصرية، فالڤولين، موتورولا، أوبو، بيلكين، مارشال، داني هوم، وايرون ميست.

انطلاق موسم تخفيضات 11.11

الموجز ينقل التفاصيل، حيث يحظى أعضاء أمازون برايم بميزة التسوق المبكر للعروض بدءًا من 7 نوفمبر، مع توصيل مجاني وسريع على المنتجات المؤهلة، وخصومات إضافية وعروض فورية من البنوك.

ويقدم موسم 11:11 هذا العام لعملاء أمازون مصر ستة أيام كاملة من العروض المميزة، مع تخفيضات تصل إلى 60% على الأزياء، و45% على السلع الأساسية اليومية، و40% على منتجات العناية الشخصية، و30% على الإلكترونيات عبر مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية بما في ذلك سامسونج، إتش بي ، بلاك آند ديكر، أنكر، نسبريسو ، كارينا، أديداس، إل سي وايكيكي، جهينة، لونا، ليجو، تيفال، وبوش، مما يمنح العملاء خيارات متعددة لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

عروض بنكية وخطط تقسيط مرنة

وفي إطار سعيها لتقديم تجربة تسوق مرنة وسهلة، توفر أمازون مجموعة من خيارات الدفع المرنة التي تشمل خصومات بنكيه فورية وخطط تقسيط مريحة بالتعاون مع أبرز البنوك و المؤسسات المالية في مصر. حيث يمكن لحاملى بطاقات البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر الاستفادة من خطط تقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى ستة أشهر على المشتريات المؤهلة، بينما يحصل حاملو بطاقات بنك مصر أيضًا على خصم بنسبة 10% حتى 150 جنيهًا على جميع بطاقات الائتمان.

كما يقدم البنك الأهلي المصري خصمًا بنسبة 10% حتى 250 جنيهًا على بطاقات فيزا بلاتينوم، وحتى 500 جنيه على بطاقات فيزا سيغنتشر و إنفينيت، في حين يمنح بنك الإسكندرية خصمًا 15% حتى 1000 جنيه على جميع بطاقات ماستركارد الائتمانية.

ويستفيد عملاء بنك قطر الوطني (QNB) على خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه، وعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) على خصم 10% بحد أقصى 250 جنيهًا على البطاقات المشمولة. كما يحصل عملاء بيبساطة على خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه، وخصم 10% لمستخدمى كارت ماى فوري الأصفر بحد أقصى 150 جنيه. أما العملاء الذين يستخدمون كارت الدفع الاونلاين الخاص بفودافون كاش فيحصلون على خصم 10% بحد أقصى 100 جنيه، في حين يتمتع عملاء ماني فيلوز بخصم 10% بحد أقصى 300 جنيه على مشترياتهم خلال موسم التخفيضات.

وتتيح أمازون أيضاً خطط تقسيط بدون فوائد تمتد حتى 12 شهراً بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية المختارة، لتسهيل تجربة الشراء حيث يوفر البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر وكريدي أجريكول خطط تقسيط لمدة 6 أشهر بدون فوائد أو رسوم إضافية او مقدم على جميع بطاقات الائتمان.

كما يقدم البنك الوطني الكويتي (NBK) وبنك أبوظبي الأول (FAB) خطة تقسيط لمدة 12 شهرًا بدون فوائد أو رسوم أو مقدم على جميع بطاقات الائتمان، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء ڤاليو الاستفادة من خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا بدون فوائد أو رسوم، ولمدة تصل إلى 6 أشهر خلال فترة التخفيضات، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة ميزانياتهم أثناء التسوق.

فرص التوفير مع أمازون برايم

سيحظى أعضاء أمازون برايم بعروض وتخفيضات حصرية خلال موسم تخفيضات 11.11، منها إمكانية التسوق المبكر لمدة 24 ساعة وعروض وتخفيضات إضافية تشمل خصم يصل إلى 10% لعملاء بنك مصر بحد أقصى 150 جنيهًا، مع خطط تقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى 6 أشهر (باستثناء البطاقات الذهبية والكلاسيكية)، ويستفيد أعضاء برايم بكذلك من جميع عروض البنوك المشاركة خلال فترة التسوق المبكر، مما يعزز فرصهم في التوفير، إلى جانب خدمة التوصيل المجاني والسريع على المنتجات المؤهلة.

أمازون بازار: 200 جنيه - تجربة تسوق عصرية وممتعة بأسعار تناسب الجميع وفي إطار توسيع تجربة التسوق الإلكتروني، أطلقت أمازون مصر واجهة متجر جديدة بعنوان "أمازون بازار: 200 جنيه" حالياً في مرحلة البيتا، المخصصة للمنتجات التي تناسب جميع الميزانيات، وتُعد هذه الواجهة وجهة مبتكرة ضمن تطبيق أمازون وموقع amazon.eg، حيث تتيح تجربة تسوق ممتعة بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتضم مئات الآلاف من المنتجات في حدود الـ 200 جنيه، ضمن تصميم تفاعلي يحاكي أجواء الأسواق المحلية بطابع عصري.

ويتيح "أمازون بازار" للعملاء الاستفادة من خصومات إضافية كلما أضافوا المزيد من المنتجات إلى سلة مشترياتهم، حيث يتمتعون بخصم 15% على الطلبات التي تتجاوز 500 جنيه، وخصم 25% على الطلبات التي تتجاوز 800 جنيه، مع شحن مجاني للطلبات بقيمة 200 جنية أو أكثر، وسياسة إرجاع مرنة خلال 15 يوماً، إطلاق البيتا لأمازون بازار: 200 جنيه متاح حالياً للعملاء الذين قاموا بتحديث تطبيق أمازون مصر.



وقال عمر الصاحي، المدير العام لأمازون مصر: "موسم تخفيضات 11.11 هذا العام يمثل أكثر من مجرد عروض تسوق، اذ يهدف إلى تمكين العائلات من الاستمتاع بلحظات مميزة من خلال تقديم قيمة حقيقية تلبي احتياجاتهم اليومية."

وأضاف "نعمل في أمازون على تسهيل حياة عملائنا، سواء بمساعدة العائلات على تجهيز منازلها، أو إتاحة أحدث التقنيات بأسعار تنافسية، أو توفير المستلزمات اليومية بجودة عالية، ويتميز هذا الموسم برؤية متطورة للتسوق تدمج بين العروض القوية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتقديم توصيات أكثر دقة، إلى جانب خيارات دفع متعددة تناسب جميع الميزانيات"، مؤكداً أن إطلاق "أمازون بازار" وتوسيع حلول الدفع يعكسان التزام الشركة المستمر بتوفير منتجات عالية الجودة من علامات تجارية محلية وعالمية، بما يعزز تجربة التسوق الإلكتروني في مصر ويمنح العملاء خيارات أكثر تنوعاً ومرونة.

