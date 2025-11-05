أبو الغيط: حـ.ـرب الإبادة في غزة وصمة عار على الإنسانية

أحمد أبو الغيط.. شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء، مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب تساو شومين رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين، بحضور رفيع المستوى من ممثلي وسائل الإعلام العربية والصينية، لبحث آفاق التعاون الإعلامي بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر التاريخ، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعزيز العلاقات العربية الصينية في المجال الإعلامي

استهل أحمد أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية تُعقد كل عامين لتبادل الخبرات والتجارب بين الإعلاميين العرب والصينيين، مشيرًا إلى أن المنتدى الذي تأسس عام 2004 بجهود مشتركة بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، حقق إنجازات ملموسة في مجالات متعددة، وجسّد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي المثمر.

وأوضح أن القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022 مثلت نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، ودفعت نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة، مؤكدًا التطلع إلى القمة الثانية المنتظر عقدها العام المقبل لتعميق التعاون ومواجهة التحديات التنموية المشتركة.

وأشار الأمين العام إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" تمثل فرصة واعدة للدول العربية والصين لتعزيز التكامل الاقتصادي والإعلامي، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز التفاهم الحضاري بين الشعوب.

أبو الغيط: ما يجري في غزة حرب إبادة لم يشهدها التاريخ

وفي كلمته، تناول أبو الغيط الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية يمثل حرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، تُمارس فيها أبشع أشكال القتل والتجويع والتدمير، وسط صمت وتخاذل دولي يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم التجويع كسلاح ممنهج ضد المدنيين، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، مشيدًا بشجاعة الصحفيين والمصورين الذين يواجهون الخطر يوميًا لنقل الحقيقة إلى العالم، وفضح الرواية الإسرائيلية المضللة.

كما نعى أبو الغيط مئات الصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تغطية جرائم الاحتلال، مؤكدًا أن آلة الموت الإسرائيلية ما زالت تحصد الأرواح في ظل غياب المحاسبة الدولية، داعيًا إلى تحرك عاجل لوقف هذه المأساة الإنسانية.

تقدير لدور الصين في دعم القضية الفلسطينية

وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بموقف جمهورية الصين الشعبية من القضية الفلسطينية، واصفًا إياه بالموقف "الثابت والمبدئي"، خاصة باعتبارها إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكد أن الصين لم تتخلّ يومًا عن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعكس التزامها بالقيم الإنسانية ومبادئ العدالة الدولية.

الإعلام العربي الصيني.. جسر للتفاهم ومواجهة الهيمنة الغربية

وفي ختام كلمته، شدد أبو الغيط على أهمية التعاون الإعلامي بين العرب والصين في مواجهة الهيمنة الغربية على تدفق المعلومات ومحاولات توجيه الرأي العام العالمي، داعيًا إلى بناء منظومة إعلامية عادلة ومتوازنة تتيح تبادل الحقيقة بعيدًا عن التزييف.

وأشار إلى أن الإعلام التقليدي، من إذاعة وتلفزيون، ما زال يحتفظ بمكانته كمصدر موثوق للأخبار الرسمية رغم التطور المتسارع في الإعلام الرقمي، مؤكّدًا أن هذا التعاون يسهم في تقريب الثقافات وتعزيز الحوار بين الشعوب العربية والصينية في عصر يشهد سباقًا تكنولوجيًا متسارعًا.

